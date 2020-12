Au moins cinq projectiles non guidés ont été tirés sur la base aérienne de Bagram en Afghanistan, un important complexe américain au nord de Kaboul, ont indiqué des responsables locaux. Aucun rapport de dommages ou de victimes n’a été immédiatement disponible.

L’attaque à la roquette sur la base a eu lieu samedi, selon Wahida Shahkar, porte-parole du gouverneur de la province de Parwan. Cinq projectiles ont été tirés sur la base, tandis que la police locale a pu localiser un lanceur monté sur véhicule et en désamorcer sept autres.

L’attaque n’a fait aucune victime parmi les civils, a déclaré Shahkar. Elle n’a pas été en mesure de fournir des détails sur d’éventuels dommages ou pertes dans les locaux de la base aérienne américaine. Un responsable de l’OTAN anonyme a confirmé l’incident à AP, ajoutant que les rapports initiaux sur l’incident suggéraient qu’aucun dommage n’avait été causé à la base aérienne.

Jusqu’à présent, aucun groupe militant n’a revendiqué la responsabilité du barrage de roquettes. On ne sait pas non plus si des assaillants ont été appréhendés par les forces de sécurité locales.

