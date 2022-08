Plusieurs roquettes frappent près d’une base militaire américaine en Syrie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux roquettes ont été tirées sur une base américaine dans le nord-est de la Syrie qui a été le site d’une attaque des forces soutenues par l’Iran plus tôt cette année.

“Plusieurs tirs indirects ont atterri à proximité de Green Village, dans le nord-est de la Syrie, peu après 21 heures le 15 août 2022, lors de la dernière tentative d’attaque contre les forces de la coalition et nos partenaires”, a déclaré mardi un porte-parole de l’opération Inherent Resolve dans un communiqué.

Le porte-parole a déclaré que l’attaque n’avait causé ni blessé ni dommage à la base et aux zones environnantes, mais a noté qu’elle mettait en danger la population civile et les infrastructures locales. Certaines roquettes ont mal fonctionné, les forces trouvant deux roquettes dans quatre tubes de fusée à environ cinq kilomètres de la base.

Les États-Unis maintiennent une présence d’environ 900 soldats en Syrie pour aider les forces de l’opposition syrienne, dont beaucoup sont des membres des forces spéciales de l’armée américaine.

DES DRONES ARMES D’EXPLOSIFS ATTAQUENT UNE BASE MILITAIRE AMÉRICAINE EN SYRIE

“Plusieurs roquettes n’ont pas été lancées et ont été récupérées par les forces de la coalition et leurs partenaires des Forces démocratiques syriennes avant qu’elles ne puissent constituer une menace supplémentaire pour la population locale”, indique le communiqué.

L’attaque survient un jour après que plusieurs drones équipés d’explosifs ont ciblé la base américaine d’al-Tanf en Syrie. Les forces américaines ont abattu l’un des drones avant qu’il ne puisse entrer dans la base tandis qu’un autre a pu voler dans un bâtiment et exploser, mais il n’a pas fait de blessés.

L’attaque de Green Village était la dernière tentative contre les forces américaines et de la coalition à l’installation, qui a été le site d’une attaque en janvier des forces soutenues par l’Iran qui a vu huit roquettes frapper autour de la base et causer des dommages mineurs à la base et à une mosquée voisine. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’armée américaine n’a pas encore attribué la responsabilité de la dernière attaque contre l’installation à un groupe spécifique.

“Heureusement, à cette occasion, il n’y a eu aucune victime ni aucun dégât signalé. Cependant, des attaques comme celle-ci risquent à la fois la vie de civils innocents et d’importantes infrastructures en raison de leur nature aveugle”, a déclaré le major-général John Brennan, commandant de l’OIR, dans une déclaration. “La Coalition est fière d’être un partenaire fiable dans les efforts visant à maintenir la défaite durable de l’Etat islamique, et notre engagement est inébranlable malgré ces actions imprudentes des responsables.”