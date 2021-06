Plusieurs roquettes font exploser une base militaire américaine en Syrie au lendemain du lancement par Biden de frappes aériennes américaines contre des milices soutenues par l’Iran

Les forces américaines ont essuyé des tirs en Syrie – un jour après avoir lancé des frappes aériennes contre des militants soutenus par l’Iran à la frontière du pays.

Une source a déclaré à CNN que les roquettes avaient probablement été tirées par des milices soutenues par l’Iran.

Des roquettes ont fait exploser la base américaine en Syrie après les frappes aériennes de Biden contre les milices iraniennes

L’administration Biden avait lancé dimanche des frappes sur deux cibles en Syrie et une en Irak près de la frontière.

Des images montrent des avions de chasse américains F-15 et F-16 effectuant des frappes aériennes contre les milices alors qu’ils larguaient des missiles guidés par satellite de 500 à 2 000 livres sur les cibles.

Les pilotes ont ciblé leurs installations de drones qui ont été utilisées pour attaquer les troupes américaines en Irak.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les sites ciblés étaient utilisés pour le stockage « opérationnel et d’armes » par des groupes de milices dont Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Il a ajouté que les installations pourraient lancer des attaques de véhicules aériens sans pilote contre les troupes américaines en Irak.

Kirby a déclaré que Biden protégeait les États-Unis en menant les frappes.

Il a déclaré: « Comme l’ont démontré les frappes de ce soir, le président Biden a clairement indiqué qu’il agirait pour protéger le personnel américain. »

« Compte tenu de la série d’attaques en cours par des groupes soutenus par l’Iran ciblant les intérêts américains en Irak, le président a ordonné de nouvelles actions militaires pour perturber et dissuader de telles attaques. »

Un responsable américain de la défense a déclaré à CBS que toutes les cibles avaient été touchées et qu’il n’y avait aucune indication de victimes civiles.

Les frappes aériennes ont été fustigées par le ministère irakien de la Défense alors que des responsables accusaient Washington d’une « violation inacceptable » de la souveraineté irakienne.

Le général Yehia Rasool, porte-parole du commandant général des forces armées irakiennes, a déclaré que l’armée mènerait des enquêtes pour empêcher que des « violations » ne se reproduisent.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que Washington prenait la mauvaise voie.

Il a déclaré: « Au lieu d’actions émotionnelles et de créer des tensions et des problèmes dans la région, les États-Unis devraient changer leur comportement et laisser les habitants de la région établir la sécurité sans l’ingérence de Washington. »

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré qu’au moins sept membres d’un groupe militant soutenu par l’Iran ont été tués.

Kirby a déclaré que Biden avait agi « pour protéger le personnel américain en Irak » avec l’autorité qui lui était accordée par le droit interne.

Il a ajouté que les États-Unis étaient justifiés en vertu du droit international de mener les frappes aériennes dans le cadre de leur légitime défense.

Il a déclaré : « Nous sommes en Irak à l’invitation du gouvernement irakien dans le seul but d’aider les forces de sécurité irakiennes dans leurs efforts pour vaincre l’Etat islamique.

« Les États-Unis ont pris les mesures nécessaires, appropriées et délibérées conçues pour limiter le risque d’escalade, mais aussi pour envoyer un message dissuasif clair et sans ambiguïté.

« Les frappes étaient à la fois nécessaires pour faire face à la menace et de portée convenablement limitée. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a salué les frappes aériennes comme une « réponse ciblée et proportionnelle ».

Cela survient après que la ligne dure Ebrahim Raisi a été élue nouveau président de l’Iran.

Pelosi a déclaré : « Protéger les héros militaires qui défendent nos libertés est une priorité sacrée.

« Les milices soutenues par l’Iran qui utilisent ces installations ont été engagées dans des attaques menaçant les militaires américains, ainsi que nos alliés.

« Le Congrès attend avec impatience de recevoir et d’examiner la notification officielle de cette opération en vertu de la loi sur les pouvoirs de guerre et de recevoir des informations supplémentaires de la part de l’administration. »

Mais, le sénateur Chris Murphy a déclaré qu’il craignait que les États-Unis ne se dirigent vers une nouvelle guerre avec l’Iran, rapporte MailOnline.

Il a déclaré : « Le rythme des activités dirigées contre les forces américaines et les frappes de représailles répétées contre les forces supplétives iraniennes commencent à ressembler à ce qui pourrait être qualifié de schéma d’hostilités en vertu du War Powers Act.

L’administration Biden avait précédemment lancé des frappes aériennes en Syrie près de la frontière irakienne en février.

Cette décision a suscité la réaction des démocrates progressistes.

Il a également été critiqué par les républicains après que l’action militaire a été menée sans consultation avec le Congrès.

Le Pentagone a affirmé à l’époque que cette frappe aérienne était une mesure de représailles et un mouvement « défensif ».

Les installations touchées auraient également été utilisées par des milices soutenues par l’Iran.

Elle a été menée après qu’une attaque à la roquette sur une base américaine dans le nord de l’Irak a tué un entrepreneur et blessé un militaire américain.

Pourtant, un haut responsable iranien a affirmé que la frappe de Biden en février avait élargi l’activité de l’Etat islamique le long de la frontière syro-irakienne.

Biden a déclaré à l’époque que l’Iran devrait considérer sa décision d’autoriser les frappes aériennes américaines en Syrie comme un avertissement.

Il a déclaré qu’il y aurait des conséquences pour son soutien aux groupes de milices qui menacent les intérêts ou le personnel des États-Unis, a rapporté l’Associated Press.

Biden a déclaré: « Vous ne pouvez pas agir en toute impunité. Fais attention. »