Le pays a signalé plus de 26000 cas de COVID-19 et quelque 380 décès au cours de la dernière journée en raison du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré plus de 3,1 millions de cas et déploré la mort de 101 564 personnes, ce qui en fait le pays de l’UE le plus durement touché.

