Plusieurs régions de la Colombie-Britannique parmi les pires «déserts de garde d’enfants» au Canada: rapport

Un nouveau rapport souligne les lacunes du système de garde d’enfants de la Colombie-Britannique.

Selon un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives, près de deux enfants de la Colombie-Britannique sur trois qui ne fréquentent pas encore la maternelle vivent dans des soi-disant déserts de garde d’enfants, des codes postaux avec plus de trois enfants en dessous de l’âge scolaire pour chaque enfant autorisé à temps plein – espace de soins.

En Colombie-Britannique, 64 % de tous les jeunes enfants vivent dans de telles régions, le quatrième chiffre le plus élevé au Canada, derrière le Manitoba (76 %), Terre-Neuve-et-Labrador (79 %) et la Saskatchewan (92 %). Le chiffre pour l’ensemble du Canada est de 48 %.

Vancouver est l’un des pires déserts de garde d’enfants au Canada avec 2,4 places pour 10 enfants en dessous de l’âge scolaire. À Abbotsford, le ratio est de 2,7 places pour 10 enfants d’âge préscolaire, tandis qu’à Surrey, le ratio est de 3 places pour 10 enfants d’âge préscolaire. Le ratio s’améliore à l’extérieur du Lower Mainland. À Kelowna, il est de 3,4 places pour 10 enfants d’âge préscolaire alors qu’il atteint 3,9 places pour 10 enfants d’âge préscolaire à Victoria.

Notamment, ces grandes municipalités sont mieux loties que les plus petites.

«Les enfants de la Colombie-Britannique sont moins susceptibles d’être dans un désert de garde d’enfants s’ils vivent dans ses grandes villes de plus de 100 000 habitants», lit-on. « Cependant, même les plus grandes villes de la Colombie-Britannique affichent une plus grande probabilité de vivre dans un désert de garde d’enfants que la moyenne nationale. »

Le rapport formule plusieurs recommandations, à commencer par une meilleure rémunération des éducateurs de la petite enfance.

« Sans le personnel, la garde d’enfants n’est qu’un bâtiment vide, donc la question de la main-d’œuvre de garde d’enfants doit être résolue sans délai », lit-on.

De nombreux diplômés des programmes EPE ne travaillent pas dans la garde d’enfants ou quittent le domaine après quelques années, ajoute-t-il.

« Les horaires ne sont souvent pas très bons, le salaire est médiocre, les conditions de travail et les échelons de carrière sont médiocres et les éducateurs de la petite enfance ne reçoivent pas le respect qu’ils méritent », lit-on. « Il n’est donc pas surprenant que la rétention soit un problème important et restera un obstacle à l’expansion du système à moins qu’il n’y ait des changements substantiels. »

Sans surprise, le rapport recommande des mesures qui garantissent des « salaires décents » pour tous les éducateurs de la petite enfance, y compris d’autres avantages.

Vu les données récentes qui montrent que Vancouver a les loyers les plus élevés de tout le Canada, il est logique que Vancouver soit l’un des pires déserts de garde d’enfants au Canada, tel que défini par le rapport. La ville est tout simplement inabordable pour de nombreuses éducatrices. La même chose peut être dite pour d’autres grandes collectivités de la Colombie-Britannique.

Plus généralement, le rapport appelle à repenser fondamentalement la garde d’enfants en appelant à « beaucoup plus d’implication du public » en matière de financement, de planification, de prestation et de responsabilisation en matière de garde d’enfants.

«Le Canada a des décennies d’expérience montrant que le fait de compter sur le financement privé… ne produit pas de manière organique des systèmes de garde d’enfants équitables, de haute qualité, abordables, largement disponibles et inclusifs», lit-on.

Le rapport reconnaît la nature historique du plan fédéral-provincial-territorial lancé par l’accord bilatéral de 2021 entre la Colombie-Britannique et Ottawa. Ce plan réduit le coût quotidien des services de garde à temps plein à 10 $ par jour d’ici 2026, créant 250 000 nouvelles places en garderie dans tout le pays d’ici la même année.

Selon le gouvernement fédéral, le Québec et le Yukon ont jusqu’à présent atteint l’objectif de 10 $ par jour, tandis que les autres provinces et territoires «ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre leurs services de garde à moindre coût accessibles à la plupart des parents. , » selon le rapport.

Le rapport ajoute que bon nombre des avantages des frais de garde d’enfants moins élevés ne peuvent être pleinement réalisés que si la demande nouvellement créée peut être satisfaite par une offre nettement améliorée de places agréées. Le marché ne peut à lui seul répondre à cette demande.

« Beaucoup plus de planification publique et de gestion publique seront nécessaires pour garantir une approche plus percutante », lit-on.

Sinon, la promesse d’une garderie à 10 dollars par jour sera « limitée à quelques chanceux si l’expansion rapide de l’espace n’est pas immédiatement poursuivie ».

La Colombie-Britannique a lancé pour la première fois des services de garde d’enfants à 10 $ par jour en tant qu’initiative provinciale en 2018 avant l’entente avec Ottawa et 12 729 places à 10 $ par jour fonctionnent actuellement dans la province, en avance sur son objectif de 12 500 places d’ici février 2023.

Ces places permettent aux familles moyennes d’économiser jusqu’à 800 $ par mois, selon la province.

La Colombie-Britannique, avec le soutien du gouvernement fédéral, aide également environ 69 000 familles à couvrir les frais de garde d’enfants dans des centres qui ne font pas partie du programme de 10 $ par jour grâce à des réductions des frais de garde pouvant atteindre 900 $ par mois et par enfant.

Depuis 2018, la Colombie-Britannique a investi 2,7 milliards de dollars dans le plan décennal ChildCareBC et le gouvernement fédéral contribue 3,2 milliards de dollars pour la garde d’enfants jusqu’en mars 2026.

Black Press Media a contacté le ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants pour obtenir des commentaires.

