Plusieurs questions sur le ballon espion chinois toujours en l’air

WASHINGTON (AP) – Qu’est-ce que c’était que cette chose?

L’orbe blanc massif qui a dérivé dans l’espace aérien américain cette semaine et a été abattu par l’armée de l’air au-dessus de l’Atlantique à la télévision en direct samedi s’est déclenché un maelström diplomatique et explosé sur les réseaux sociaux.

La Chine insiste sur le fait que le ballon n’était qu’un dirigeable civil errant utilisé principalement pour la recherche météorologique qui a déraillé à cause des vents et n’avait que des capacités «d’auto-direction» limitées. Il a également émis une menace de « nouvelles actions ».

Dans un communiqué après l’abattage de l’engin, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l’usage de la force par les États-Unis était “une réaction excessive évidente et une grave violation de la pratique internationale”.

Il a ajouté : “La Chine défendra résolument les droits et intérêts légitimes de l’entreprise concernée, tout en se réservant le droit de prendre d’autres mesures en réponse”.

Les États-Unis disent qu’il s’agissait sans aucun doute d’un ballon espion chinois. Sa présence a poussé le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler un voyage d’un week-end en Chine qui visait à apaiser les tensions déjà fortes entre les pays.

Le Pentagone a déclaré que le ballon, qui transportait des capteurs et du matériel de surveillance, était maniable et a montré qu’il pouvait changer de cap. Il a traîné zones sensibles du Montana où les ogives nucléaires sont cloisonnées, ce qui conduit l’armée à prendre des mesures pour l’empêcher de collecter des renseignements.

Un avion de chasse de l’US Air Force a abattu le ballon samedi après-midi au large des côtes de la Caroline. Des images télévisées ont montré une petite explosion, suivie par le ballon dérivant lentement vers l’eau. Une opération est en cours pour récupérer les restes.

Un aperçu de ce que l’on sait sur le ballon – et de ce qui ne l’est pas :

C’EST UN OISEAU, C’EST UN AVION, C’EST UN… BALLON ESPION

Le Pentagone et d’autres responsables américains ont déclaré qu’il s’agissait d’un ballon espion chinois – de la taille de trois autobus scolaires – qui s’est déplacé vers l’est au-dessus de l’Amérique à une altitude d’environ 60 000 pieds (18 600 mètres). Les États-Unis affirment qu’il était utilisé pour la surveillance et la collecte de renseignements, mais les responsables ont fourni peu de détails.

Des responsables américains de la défense et de l’armée ont déclaré samedi que le ballon était entré dans la zone de défense aérienne américaine au nord des îles Aléoutiennes le 28 janvier et s’était déplacé au-dessus de la terre à travers l’Alaska et dans l’espace aérien canadien dans les Territoires du Nord-Ouest le 30 janvier. en territoire américain au-dessus du nord de l’Idaho. Des responsables américains se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de ce sujet sensible.

La Maison Blanche a déclaré que Biden avait été informé pour la première fois sur le ballon mardi. Le département d’État a déclaré que Blinken et la secrétaire adjointe Wendy Sherman s’étaient entretenues mercredi soir avec un haut responsable chinois basé à Washington à ce sujet.

Dans la première déclaration publique américaine, Brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré jeudi soir que le ballon n’était pas une menace militaire ou physique – une reconnaissance qu’il ne transportait pas d’armes. Il a déclaré qu'”une fois le ballon détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles”.

Même si le ballon n’était pas armé, il représentait un risque pour les États-Unis, a déclaré le général à la retraite John Ferrari, chercheur invité à l’American Enterprise Institute. Le vol lui-même, a-t-il dit, pourrait être utilisé pour tester la capacité de l’Amérique à détecter les menaces entrantes et à trouver des failles dans le système d’alerte de défense aérienne du pays. Cela a peut-être également permis aux Chinois de détecter des émissions électromagnétiques que les satellites à plus haute altitude ne peuvent pas détecter, telles que des fréquences radio de faible puissance qui pourraient les aider à comprendre comment différents systèmes d’armes américains communiquent.

Mercredi, alors que le ballon flottait au-dessus du Montana, Biden a autorisé l’armée à l’abattre dès qu’il se trouverait dans un endroit où il n’y aurait pas de risque indu pour les civils. En raison de sa taille et de son altitude massives, le champ de débris de ses capteurs et du ballon lui-même devait s’étendre sur des kilomètres. Ainsi, les hauts dirigeants militaires et de la défense ont conseillé à Biden de ne pas l’abattre sur terre, même lorsqu’il s’agissait de zones peu peuplées.

À 14 h 39 samedi, alors que le ballon volait dans l’espace aérien américain à environ 6 milles marins au large des côtes de la Caroline du Sud, un seul avion de chasse F-22 de la base aérienne de Langley en Virginie – volant à une altitude de 58 000 pieds – a tiré un AIM -9X Sidewinder dedans. Le Sidewinder est un missile à courte portée utilisé par la marine et l’armée de l’air principalement pour les engagements air-air, le missile mesure environ 10 pieds de long et pèse environ 200 livres.

Les flux d’actualités en direct ont montré le moment de l’impact, alors que le ballon s’effondrait et commençait une longue chute dans l’Atlantique.

Le F-22 était soutenu par une gamme d’avions de chasse et de ravitailleurs de l’Air Force et de la Garde nationale aérienne, y compris des F-15 du Massachusetts et des avions ravitailleurs de l’Oregon, du Montana, du Massachusetts, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord. Tous les pilotes sont rentrés sains et saufs à la base et il n’y a eu aucun blessé ni autre dommage au sol, a déclaré un haut responsable militaire aux journalistes lors d’un briefing samedi.

Alors que le ballon dégonflé descendait lentement, des navires de la marine américaine s’étaient déjà déplacés, attendant de ramasser les débris.

La Federal Aviation Administration avait temporairement fermé l’espace aérien au-dessus de la côte de la Caroline, y compris les aéroports de Myrtle Beach et de Charleston, en Caroline du Sud, et de Wilmington, en Caroline du Nord. Et la FAA et la Garde côtière ont travaillé pour dégager l’espace aérien et l’eau sous le ballon.

Une fois que le ballon s’est écrasé dans l’eau, ont déclaré des responsables américains, le champ de débris s’étendait sur au moins 7 miles et se trouvait dans l’eau à 47 pieds de profondeur. Cette profondeur est moins profonde que ce qu’ils avaient prévu, ce qui facilite la récupération des pièces du boîtier du capteur et d’autres pièces qui peuvent être récupérées.

Des responsables ont déclaré que l’USS Oscar Austin, un destroyer de la marine, l’USS Carter Hall, un navire de débarquement à quai, et l’USS Philippine Sea, un croiseur lance-missiles, font tous partie de l’effort de récupération, et qu’un navire de sauvetage arrivera dans quelques jours. . Ils ont déclaré que des plongeurs de la marine seraient sur place si nécessaire, ainsi que des navires sans pilote capables de récupérer les débris et de les remonter jusqu’aux navires. Le FBI sera également présent pour catégoriser et évaluer tout ce qui a été récupéré, ont déclaré des responsables.

En ce qui concerne la valeur du renseignement, les responsables américains ont déclaré que le voyage du ballon à travers les États-Unis avait donné plusieurs jours aux experts pour l’analyser, recueillir des données techniques et en apprendre beaucoup sur ce qu’il faisait, comment il le faisait et pourquoi la Chine pourrait utiliser des choses comme ce. Ils ont refusé de fournir des détails, mais ont déclaré qu’ils s’attendaient à en savoir plus en rassemblant et en examinant les débris.

LES BALLONS ESPIONS ONT UNE HISTOIRE

Les ballons espions ne sont pas nouveaux – les primitifs remontent à des siècles, mais ils sont devenus plus utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des responsables américains ont déclaré samedi que des ballons chinois similaires avaient brièvement transité par la zone continentale des États-Unis au moins trois fois sous l’administration Trump et une fois dont ils avaient eu connaissance plus tôt dans l’administration Biden. Mais aucun de ces incidents n’a duré aussi longtemps.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a lancé des milliers de ballons à hydrogène transportant des bombes, et des centaines se sont retrouvés aux États-Unis et au Canada. La plupart étaient inefficaces, mais un était mortel. En mai 1945, six civils sont morts lorsqu’ils ont trouvé l’un des ballons au sol dans l’Oregon, et il a explosé.

Au lendemain de la guerre, l’effort de ballon de l’Amérique a enflammé les histoires et les traditions extraterrestres liées à Roswell, au Nouveau-Mexique.

Selon des documents de recherche et des études militaires, les États-Unis ont commencé à utiliser des trains géants de ballons et de capteurs qui étaient enchaînés et s’étiraient sur plus de 600 pieds dans le cadre d’un premier effort pour détecter les lancements de missiles soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. Ils l’ont appelé Projet Mogul.

L’un des trains de ballons s’est écrasé sur l’aérodrome de l’armée de Roswell en 1947, et le personnel de l’armée de l’air qui n’était pas au courant du programme a trouvé des débris. L’équipement expérimental inhabituel a rendu difficile l’identification, laissant les aviateurs avec des questions sans réponse qui, au fil du temps – aidés par des passionnés d’OVNI – ont pris une vie propre. La réponse simple, selon les rapports militaires, était juste au-dessus des montagnes de Sacramento sur le site de lancement du projet Mogul à Alamogordo.