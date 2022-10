«Plusieurs personnes» piégées alors que des ambulances se précipitent sur les lieux après l’explosion d’une station-service à Donegal

Une explosion a détruit une station-service dans le comté de Donegal.

L’explosion s’est produite à la station-service Applegreen à la périphérie du village de Creeslough juste après 15 heures.

L’explosion a eu lieu vers 15h Crédit : NW newspix

Les routes menant au village ont été bouclées.

Plusieurs véhicules d’urgence, dont des pompiers et des ambulances, sont sur les lieux.

On ne sait pas si quelqu’un a été blessé dans l’incident.

On pense que plusieurs personnes pourraient être piégées sur les lieux, selon l’Irish Independent.

L’explosion a provoqué un effondrement majeur des locaux.

Plusieurs voitures ont été endommagées par la chute de débris.

La partie principale du bâtiment qui contient également des appartements a été gravement endommagée.

Gardai, qui se trouve sur les lieux, a demandé aux usagers de la route d’éviter le secteur.

Un porte-parole d’An Garda Siochana a déclaré: “Gardai assiste actuellement d’autres services d’urgence sur les lieux d’un incident grave à Creeslough, dans le comté de Donegal.

“An Garda Siochana demande à tous les usagers de la route ayant l’intention de se rendre à Creeslough d’envisager des itinéraires alternatifs.”

Un porte-parole d’Applegreen a déclaré être au courant de “l’incident grave” à la station de Creeslough.

Ils ont ajouté: “Les services d’urgence sont sur les lieux et traitent l’incident.”

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Irish Sun Online, où nous vous apporterons des mises à jour en direct dès qu’elles se produiront, avant tout le monde.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/theirishsun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @IrishSunOnline, où nous vous apporterons cette histoire et tout le reste des principales nouvelles et exclusivités de la journée.

TheSun.ie est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires vécues, des photos à couper le souffle et des vidéos à ne pas manquer.