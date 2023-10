Plusieurs personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger lors d’une fusillade à la Morgan State University, selon la police de Baltimore.

BALTIMORE — Plusieurs personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger après que des coups de feu ont éclaté mardi soir à la Morgan State University.

La police de Baltimore et des agents fédéraux sont intervenus sur le campus après que des coups de feu ont été tirés vers 21h30, touchant plusieurs personnes, à proximité d’un immeuble résidentiel du campus et du siège du département des beaux-arts de l’institution.

Peu avant minuit, la police a tweeté qu’il n’y avait plus de tirs actifs sur le campus. Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a tweeté que l’affaire faisait désormais l’objet d’une « enquête en cours ». Un avertissement de confinement qui était en vigueur pendant plusieurs heures mardi soir a été levé, a tweeté après minuit l’institution historiquement noire du nord-est de Baltimore.

La police a déclaré que toutes les victimes avaient subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, mais n’a pas fourni le nombre de personnes abattues avant une conférence de presse prévue tôt mercredi matin. Le conseiller Ryan Dorsey a tweeté que la police lui avait dit que cinq personnes avaient été abattues et qu’elle pensait qu’il y avait trois tireurs.

La réponse de la police était centrée sur le pâté de maisons 1 700 d’Argonne Drive, près des appartements Thurgood Marshall et du Murphy Fine Arts Center, et à proximité du commissariat de police du district du Nord-Est. Des membres du personnel du FBI et des agents spéciaux du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs sont également intervenus sur les lieux, ont indiqué les agences fédérales.

Le gouverneur Wes Moore a tweeté tôt mercredi que lui et son équipe « sont en contact étroit avec les responsables sur le terrain et surveillent la situation ».

La fusillade s’est produite au cours des festivités de la semaine de rentrée de l’université, précédant un match de football samedi. Mardi soir, quelques heures avant que les coups de feu n’éclatent, le Palais des Beaux-Arts devait accueillir le couronnement de Monsieur et Miss Morgan State.

« C’est vraiment triste en fait, parce que c’est notre semaine de retrouvailles », a déclaré Ray Issy, une étudiante en deuxième année du New Jersey, en se dirigeant vers son appartement hors campus. Elle craignait que la fusillade entraîne l’annulation des festivités. « C’est comme, frère, pourquoi ne pouvons-nous jamais avoir quelque chose de gentil? »

Otis Williams conduisait pour Uber lorsque sa fille, une clarinettiste de première année chez Morgan, a appelé en panique. La fanfare de l’école s’entraînait au stade de football et s’est enfermée dans les toilettes.

Williams, un spécialiste à la retraite de la Garde nationale américaine de la ville de Baltimore, s’est rendu directement au campus. Il n’a pas pu joindre sa fille pendant le confinement, mais il se sentait sûr qu’elle était en sécurité. Il a dit qu’il avait fait son « devoir de père protecteur » en la calmant au téléphone.

« Le stade est assez sécurisé », a déclaré Williams.

Les fusillades se sont détériorées lors des retrouvailles à Morgan, où un homme de 20 ans – qui n’était pas étudiant à l’école – a été blessé l’année dernière lorsqu’il a été abattu lors d’une soirée de retrouvailles. L’année précédente, un étudiant de première année avait été abattu alors que la foule se éloignait du match de football de retour de l’école.

_____