“Plusieurs personnes” blessées dans un incendie de forêt dans le nord de la Californie

Un responsable des pompiers de Californie a déclaré que “plusieurs personnes” avaient été blessées dans un incendie de forêt qui se déplaçait rapidement dans le nord de la Californie.

L’incendie du nord de la Californie, près de la ville de Weed, a détruit plusieurs maisons vendredi et contraint jusqu’à 7 500 habitants à partir immédiatement, bloquant les routes au début d’un week-end étouffant de la fête du Travail. Suzi Brady, porte-parole de Cal Fire, a déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées et emmenées à l’hôpital. Elle a dit qu’elle ne connaissait pas l’étendue de leurs blessures.

Brady a déclaré que les habitants continuaient d’évacuer et que l’incendie continuait de se propager rapidement devant des vents de 58 km/h.

Elle a déclaré que davantage de ressources avaient été demandées pour aider au moins 200 pompiers combattant l’incendie au sol et depuis les airs.

Brady ne savait pas combien de personnes avaient été blessées ni où elles avaient été emmenées.

L’incendie de l’usine s’est déclaré sur la propriété de Roseburg Forest Products, une scierie au nord de Weed. Il a rapidement brûlé des maisons et a déclenché des ordres d’évacuation pour tout Weed et les communautés voisines de Lake Shastina et Edgewood, a déclaré la conseillère de Weed, Sue Tavalero.