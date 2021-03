Plusieurs personnes arrêtées lors d’un raid au FC Barcelone, selon la police, pourraient inclure l’ancien président Bartomeu

La police a fait une descente dans les bureaux de FC Barcelona lundi, procédant à plusieurs arrestations à peine six jours avant les élections présidentielles du club, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police régionale catalane. La radio espagnole Cadena Ser a déclaré que l’une des personnes arrêtées était l’ancien président du club Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné en octobre, avec le PDG Oscar Grau et le responsable des services juridiques du club. Mais la police a refusé de confirmer les noms, affirmant que seules «des arrestations avaient lieu» et ajoutant que l’opération était dirigée par des agents de l’unité des crimes financiers. « Nous sommes en train de mener une opération en ce moment avec des agents de l’unité des crimes financiers », a déclaré le porte-parole de la police à l’AFP.

Selon des informations parues dans les médias espagnols, l’opération est liée à l’enquête de l’année dernière sur le scandale « BarcaGate », qui a vu le club nier l’embauche d’une entreprise pour critiquer les joueurs actuels et anciens sur les réseaux sociaux afin d’améliorer l’image du président de l’époque Bartomeu. .

Lionel Messi, Pep Guardiola et Xavi Hernandez figuraient parmi les personnes qui auraient été ciblées par la campagne. Messi a qualifié la controverse d ‘«étrange» dans une interview avec le journal catalan Mundo Deportivo.

Cadena Ser a également affirmé que le Barça avait payé à la société, I3 Ventures, des frais gonflés et effectué des paiements en plus petits montants séparés pour éviter les contrôles financiers du club.

Emili Rousaud, qui a démissionné de son poste de vice-président de Barcelone en mars de l’année dernière, a déclaré dans une interview au RAC1: «Si les auditeurs nous disent que le coût de ces services est de 100 000 euros et que nous en avons payé un million, cela signifie que quelqu’un a mis la main à la pâte. la caisse. » Le club a intenté une action en justice contre lui.

Rousaud faisait partie des six dirigeants du Barça à quitter leurs postes, avec une lettre commune citant la controverse comme un problème clé à résoudre.

« JUGGLER TOUT ET COMBLER LES LACUNES »

Bartomeu a déclaré que la société avait été engagée uniquement pour surveiller les publications sur les réseaux sociaux et a annoncé un audit interne de PricewaterhouseCoopers, qui a effacé le club de la corruption financière en juillet.

«Qu’une chose soit claire», a déclaré Bartomeu. «A la question: Avons-nous commandé la surveillance des réseaux sociaux? La réponse est oui.

«A la question: avons-nous mandaté pour discréditer des personnes ou des institutions à travers les réseaux sociaux? La réponse est non et nous prendrons des mesures contre tous ceux qui nous accusent de cela.

Bartomeu a démissionné en octobre, évitant un vote de censure déclenché après que plus de 20 000 membres du club aient signé une pétition contre lui.

Son départ intervient le même mois, Barcelone a annoncé des pertes de 97 millions d’euros (114 millions de dollars) pour la saison dernière et des dettes qui avaient plus que doublé à 488 millions d’euros.

Outre une série de gaffes politiques, Bartomeu avait également supervisé une baisse spectaculaire des performances sur le terrain et une brouille personnelle avec Messi, qui a tenté de partir gratuitement l’été dernier.

Messi a accusé le club de «toujours jongler avec tout et de combler les lacunes» sous la direction de Bartomeu.

Le successeur de Bartomeu doit être élu dimanche, lorsque les membres du club choisiront entre les trois derniers candidats, Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font.