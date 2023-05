Plusieurs personnes abattues dans un centre commercial de la région de Dallas – Boston News, Weather, Sports

ALLEN, Texas (AP) – Plusieurs personnes ont été abattues samedi dans un centre commercial de la banlieue de Dallas à Allen, au Texas, faisant fuir des centaines d’acheteurs paniqués lors de la dernière violence armée qui a frappé le pays.

Les appels concernant des coups de feu sont arrivés vers 15 h 40 depuis les Allen Premium Outlets. Un répartiteur de la police d’Allen a confirmé que le département enquêtait sur une fusillade mais n’a pas pu en dire plus.

WFAA-TV a rapporté que la police sur les lieux a déclaré qu’il y avait plusieurs victimes, dont des enfants.

Le représentant Keith Self, qui représente la zone qui comprend le centre commercial, a déclaré qu’il avait confirmé aux forces de l’ordre que le tireur était mort et que personne d’autre n’était impliqué dans l’attaque.

Leurs conditions n’étaient pas immédiatement connues, mais la WFAA a rapporté que le shérif du comté de Collin avait déclaré que le tireur était mort.

Une foule de centaines de personnes qui avaient fait du shopping se tenait à l’extérieur, en face du centre commercial, samedi soir. Des officiers ont circulé parmi eux pour demander si quelqu’un avait vu ce qui s’était passé.

Fontayne Payton, 35 ans, était chez H&M lorsqu’il a entendu le bruit de coups de feu dans les écouteurs qu’il portait.

« C’était tellement bruyant, on aurait dit que c’était juste à l’extérieur », a déclaré Payton.

Les gens dans le magasin se sont dispersés avant que les employés n’introduisent le groupe dans les cabines d’essayage, puis dans une arrière-salle verrouillable, a-t-il déclaré. Lorsqu’ils ont reçu le feu vert pour partir, Payton a vu que le magasin avait des vitres brisées et une traînée de sang jusqu’à la porte. Des sandales jetées et des vêtements ensanglantés gisaient à proximité.

Une fois dehors, Payton a vu des corps.

« Je prie pour que ce ne soient pas des enfants, mais ça ressemblait à des enfants », a-t-il déclaré. Les corps étaient recouverts de serviettes blanches, affalés sur des sacs au sol, a-t-il dit.

« Cela m’a brisé quand je suis sorti pour voir ça », a-t-il déclaré.

Plus loin, il a vu le corps d’un homme corpulent tout vêtu de noir. Il a supposé que c’était le tireur, a déclaré Payton, car contrairement aux autres corps, il n’avait pas été dissimulé.

Stan et Mary Ann Greene parcouraient le magasin de vêtements de sport Columbia lorsque la fusillade a commencé.

« Nous venions d’entrer, quelques minutes plus tôt, et nous avons juste entendu beaucoup de bruits forts », a déclaré Mary Ann Greene à l’Associated Press. « J’ai dit : ‘C’était des coups de feu ?’ ”

Les employés ont immédiatement descendu la barrière de sécurité et ont amené tout le monde à l’arrière du magasin jusqu’à ce que la police arrive et les escorte, ont déclaré les Greenes.

Eber Romero était au magasin Under Armour lorsqu’un caissier a mentionné qu’il y avait eu une fusillade.

En quittant le magasin, a déclaré Romero, le centre commercial semblait vide et tous les magasins avaient fermé leurs barrières de sécurité. C’est alors qu’il a commencé à voir du verre brisé et des gens abattus par terre.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait des personnes courant dans un parking alors que des coups de feu pouvaient être entendus.

Plus de 30 voitures de police avec des lumières clignotantes bloquaient une entrée du centre commercial, avec plusieurs ambulances sur les lieux.

Une émission aérienne en direct de la station d’information a montré des camions blindés et d’autres véhicules des forces de l’ordre stationnés à l’extérieur du vaste centre commercial extérieur.

Des ambulances de plusieurs villes voisines sont intervenues sur les lieux.

Le bureau de Dallas du Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a également répondu.

Allen, une banlieue située à environ 40 kilomètres au nord du centre-ville de Dallas, compte environ 105 000 habitants.

Les rédacteurs de l’Associated Press Adam Kealoha Causey à Dallas et Rebecca Boone à Boise, Idaho, ont contribué à ce rapport.

