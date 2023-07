Plusieurs personnes abattues après des affrontements entre les forces de sécurité kenyanes et des manifestants

Plusieurs personnes ont été abattues au Kenya, dont certaines mortellement, alors que les forces de sécurité se heurtaient à des manifestants à travers le pays qui protestaient contre le coût de la vie et les augmentations d’impôts.

Les manifestants ont lancé des pierres sur la police et brûlé des pneus dans les rues mercredi, tandis que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes lors de la troisième série de manifestations antigouvernementales que l’opposition a convoquées ce mois-ci.

La police a arrêté au moins 300 personnes dans tout le pays, dont neuf hauts responsables de l’opposition, selon le ministère de l’Intérieur et un avocat de l’opposition.

Des écoles ont été fermées dans la capitale Nairobi, la ville portuaire de Mombasa et Kisumu, la troisième ville du pays. Le centre-ville de Nairobi était en grande partie déserté et de nombreuses entreprises étaient fermées, tandis que la police érigeait des points de contrôle sur les routes menant à State House, la résidence officielle du président William Ruto.

Ruto a été élu en août dernier en s’engageant à défendre les intérêts des pauvres, mais les prix des produits de base ont augmenté sous son administration et le mois dernier, son gouvernement a adopté des augmentations d’impôts.

Le gouvernement affirme que les taxes sur le carburant et le logement sont nécessaires pour faire face aux remboursements croissants de la dette et pour financer les initiatives de création d’emplois.

Lors des troubles de mercredi, sept personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées par balle.

Citizen TV a rapporté que deux personnes avaient été abattues à Nakuru, dans la vallée du Rift.

Les personnes arrêtées seront accusées de divers crimes, notamment de pillage, de dommages malveillants et d’incendie criminel, a indiqué le ministère.

Dans la ville de Migori, dans l’ouest du Kenya, deux personnes ont cherché à se faire soigner pour des blessures par balle subies lors de manifestations, a rapporté Citizen TV. Une personne a été abattue et une autre blessée dans la ville méridionale de Makueni, a déclaré Citizen TV.

Citizen TV a également rapporté que deux personnes avaient été blessées par balle à Nairobi, tandis que le journal Standard a également rapporté deux personnes abattues dans la capitale.

« Ce gouvernement viole la constitution en étant brutal avec nous alors que nous essayons de faire respecter la même constitution par des manifestations pacifiques », a déclaré à Reuters un manifestant à Mombasa qui n’a donné que son prénom, Eric, alors qu’il versait de l’eau sur son visage pour laver les gaz lacrymogènes.

Deux camions canons à eau et des dizaines de policiers anti-émeute étaient stationnés à l’entrée de Kibera, un bidonville du sud-ouest de Nairobi. Les manifestants ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur la police, qui a riposté par des volées de gaz lacrymogène.

Une chaîne de télévision contrôlée par le parti d’opposition Azimio La Umoja a annoncé que le porte-parole de son leader Raila Odinga avait été arrêté.

Les chefs de l’opposition ont également appelé à des manifestations jeudi et vendredi.

Un groupe de pression du secteur privé affirme que les manifestations de cette année ont coûté à l’économie plus de 20 millions de dollars par jour et les dirigeants civiques ont mis en garde contre des incidents sporadiques de violence ethnique apparente.

La politique kenyane est souvent définie par des alliances tribales et des combats selon des lignes ethniques après les élections contestées de 2007 et 2017 ont tué des centaines de personnes.

Cependant, les analystes politiques affirment que les dernières manifestations ne se transformeront probablement pas en violence ethnique généralisée, car la base de soutien de Ruto traverse les groupes ethniques.

Les églises et les groupes de défense des droits civiques ont appelé Ruto et Odinga à résoudre leurs différends par le dialogue et à annuler les manifestations. L’archevêque Anthony Muheria, membre de la Conférence des évêques catholiques du Kenya, a déclaré que les augmentations d’impôts devraient être abrogées.