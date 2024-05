Plusieurs passagers blessés sur un vol de Singapour touché par les turbulences ont besoin d’une opération à la colonne vertébrale, selon l’hôpital

BANGKOK (AP) – Plusieurs des plus graves personnes blessées qui se trouvaient à bord de Singapore Airlines vol qui a frappé fortes turbulences en début de semaine devra subir une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale, a annoncé jeudi un hôpital de Bangkok.

Vingt personnes sont restées en soins intensifs et un Britannique de 73 ans est décédé après le Boeing 777, qui volait mardi de l’aéroport de Londres Heathrow à Singapour. a rencontré de fortes turbulences sur la mer d’Andamanprojetant des objets, des passagers et des membres d’équipage dans la cabine.

Un responsable des relations publiques de l’hôpital Samitivej Srinakarin, où la plupart des 104 personnes blessées lors de l’incident ont été soignées, a déclaré à l’Associated Press que d’autres hôpitaux locaux ont été invités à prêter leurs meilleurs spécialistes pour aider aux traitements. Il a parlé sous couvert d’anonymat, conformément à la politique de l’hôpital.

Le directeur de l’hôpital, Adinun Kittiratanapaibool, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse qu’aucun des 20 patients en soins intensifs n’était dans un état potentiellement mortel. Ils comprennent six Britanniques, six Malaisiens, trois Australiens, deux Singapouriens et une personne originaire de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et des Philippines.

La correspondante de l’AP, Karen Chammas, rapporte que de nombreux passagers du vol Singapore Airlines reliant Londres à Singapour restent dans un état grave.

Les passagers ont décrit la « pure terreur » des tremblements de l’avion, des objets volants et des personnes blessées gisant paralysées sur le sol de l’avion.

On ne sait pas exactement ce qui a causé les turbulences qui ont envoyé l’avion, qui transportait 211 passagers et 18 membres d’équipage, dans une descente de 6 000 pieds (environ 1 800 mètres) en trois minutes environ, après quoi le vol a été détourné vers la Thaïlande.

Dans l’un des derniers récits du chaos à bord, Amelia Lim, une Malaisienne de 43 ans, a décrit s’être retrouvée face contre terre.

« J’avais tellement peur… Je voyais tellement d’individus sur le sol qu’ils saignaient tous. Il y avait du sang sur le sol ainsi que sur les gens », a-t-elle déclaré au journal en ligne Malay Mail.

La femme qui était assise à côté d’elle était « immobile dans le couloir et incapable de bouger, souffrant probablement d’une blessure à la hanche ou à la colonne vertébrale », a-t-elle ajouté.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré que le Britannique décédé avait peut-être eu une crise cardiaque. Les passagers ont décrit comment l’équipage de conduite avait tenté de le réanimer en pratiquant la RCR pendant environ 20 minutes.

Parmi les 41 personnes qui étaient restées jeudi matin à l’hôpital Samitivej Srinakarin, 22 présentaient des lésions de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, six des lésions du crâne ou du cerveau et 13 des lésions osseuses ou des organes internes, a déclaré le directeur de l’hôpital, Adinun. Les 19 hommes et 22 femmes étaient âgés de 2 à 83 ans.

Dix-sept interventions chirurgicales ont déjà été réalisées – neuf opérations à la colonne vertébrale et huit pour d’autres blessures, a-t-il indiqué. Treize autres blessés dans l’incident se trouvent toujours dans deux autres branches de l’hôpital.

Interrogé sur le pronostic des cas les plus graves, Adinun a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si certains pourraient souffrir d’une paralysie permanente et que les médecins devraient observer si la fonction musculaire se rétablissait après l’opération.

Mercredi matin, un vol spécial de Singapore Airlines a transporté 143 personnes indemnes ou légèrement blessées vers Singapour.

La plupart des gens associent les turbulences aux fortes tempêtes, mais le type le plus dangereux est ce qu’on appelle la turbulence en air clair. Le cisaillement du vent peut se produire dans des cirrus vaporeux ou même dans de l’air clair à proximité d’orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air se déplaçant rapidement.

Selon un rapport de 2021 du National Transportation Safety Board des États-Unis, les turbulences représentaient 37,6 % de tous les accidents survenus sur les grandes compagnies aériennes commerciales entre 2009 et 2018. La Federal Aviation Administration, une autre agence gouvernementale américaine, a déclaré qu’il y avait eu 146 blessés graves dus aux turbulences. 2009 à 2021.

Anita Mendiratta, experte en tourisme et en aviation, basée à Londres, a déclaré que de graves turbulences étaient « extrêmement inhabituelles ».

Elle a déclaré que les passagers devraient écouter les instructions pour garder leur ceinture de sécurité, s’assurer que les bagages à main sont rangés en toute sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés et réduire les objets rangés dans les compartiments supérieurs.

« Quand il y a des turbulences, ces portes peuvent s’ouvrir et tous les objets en haut, qu’il s’agisse de nos bagages à main, de nos vestes, de nos articles hors taxes, deviennent mobiles et deviennent un risque pour nous tous », a-t-elle déclaré à l’AP.

La rédactrice d’Associated Press, Eileen Ng, de Kuala Lumpur, en Malaisie, a contribué à ce rapport.