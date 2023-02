Plusieurs opérations de sauvetage suspendues en Syrie et en Turquie alors que les chances de survie diminuent

CNN

Les risques de sécurité ont suspendu samedi une poignée d’opérations de recherche et de sauvetage, alors que le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Syrie et la Turquie a fait plus de 25 000 morts.

L’Allemagne et l’Autriche ont suspendu leurs opérations de sauvetage en Turquie, invoquant des problèmes de sécurité.

Pendant ce temps, les efforts de sauvetage dans les zones contrôlées par les rebelles dans le nord et le nord-ouest de la Syrie ont pris fin, a annoncé vendredi l’organisation de bénévoles de la Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs.

Après 108 heures de recherche, le groupe a déclaré qu’il pensait que personne pris au piège sous les décombres n’était encore en vie.

La Syrie est ravagée par la guerre civile depuis 2011 et 4 millions de personnes dépendaient déjà de l’aide humanitaire dans les régions les plus touchées du pays contrôlé par les rebelles avant la catastrophe de lundi.

Selon les données préliminaires du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui tente de distribuer des fournitures aux populations vulnérables, pas moins de 5,3 millions de personnes en Syrie pourraient avoir été touchées par le tremblement de terre et avoir besoin d’aide pour s’abriter.

Cependant, la configuration politique du pays a compliqué les efforts de sauvetage, certaines de ses zones les plus touchées étant contrôlées par le régime internationalement marginalisé et lourdement sanctionné, d’autres par les forces d’opposition soutenues par la Turquie et les États-Unis, les rebelles kurdes et les combattants islamistes sunnites.

Il a fallu trois jours après le séisme pour que le premier convoi de l’ONU traverse le point de passage de Bab al-Hawa, qui est le seul couloir d’aide humanitaire entre la Turquie et la Syrie.

Le président syrien Bachar al-Assad et son épouse Asma ont rendu visite samedi à des équipes de secours et à des civils dans les régions touchées, y compris des survivants blessés dans un hôpital de la ville de Lattaquié.

Vendredi, il avait critiqué le manque d’aide humanitaire des pays occidentaux, affirmant qu’ils “n’ont aucun respect pour la condition humaine”. Le gouvernement syrien a approuvé vendredi l’envoi d’aide dans les territoires tenus par les rebelles, mais n’a pas fourni de calendrier précis.

Selon Caroline Holt, directrice des catastrophes, du climat et des crises à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, les travaux de sauvetage pourraient prendre deux à trois ans pour être achevés en Turquie, mais cinq à 10 ans pour commencer en Syrie.

L’acteur syro-américain Jay Abdo a exprimé sa frustration samedi, déclarant à CNN : « Les tremblements de terre, ils n’ont pas de frontières. Alors pourquoi les frontières et la politique privent-elles les civils syriens du nord-ouest du pays de leurs droits humains à être secourus ?

Il a appelé la communauté internationale à “agir immédiatement” car “il n’y a pas de temps” et “les civils ne reçoivent aucun soutien, aide ou attention”.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé est arrivé samedi dans la ville syrienne d’Alep, frappée par le tremblement de terre, dans un avion transportant pour plus de 290 000 dollars de kits d’urgence et de chirurgie.

L’ampleur de la dévastation est “sans précédent”, selon Belit Tasdemir, officier de liaison de l’ONU à l’AKUT Search and Rescue Association, qui travaillait en Turquie.

Il a déclaré samedi à CNN que les températures « glaciales » et la « fatigue extrême » commençaient à affecter les secouristes à l’approche de la fin de la fenêtre de sauvetage et que la probabilité de retrouver des survivants diminuait.

Cependant, certains sauvetages étonnants offrent encore une lueur d’espoir.

Sezai Karabas et sa jeune fille ont été retrouvés vivants à Gaziantep, dans le sud de la Turquie, 132 heures après le tremblement de terre.

Une survivante de 70 ans, une femme nommée Menekse Tabak, a été extraite des décombres dans la ville turque de Kahramanmaras, 121 heures après le séisme.

Pourtant, les tentatives de recherche et de sauvetage ont également été entravées en Turquie.

L’Agence fédérale allemande de secours technique a interrompu ses opérations de sauvetage et de secours en raison de problèmes de sécurité dans la région de Hatay, a indiqué samedi l’organisation dans un communiqué.

Les opérateurs de secours allemands, qui travaillaient en coordination avec l’Agence turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), ont déclaré qu’ils “reprendront leur travail dès que l’AFAD jugera que la situation est sûre”.

L’armée autrichienne a pris une décision similaire, citant “l’agression croissante entre les groupes en Turquie”, mais a déclaré qu’elle “maintiendrait nos forces de sauvetage et de récupération prêtes”.

Pendant ce temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti que ceux qui pillaient et commettaient d’autres crimes seraient punis et que les dortoirs universitaires seraient utilisés pour héberger les victimes devenues sans abri, avec des cours en ligne.

Le chef de l’aide des Nations Unies, Martin Griffiths, a décrit le tremblement de terre dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie comme le “pire événement en 100 ans” pour frapper les régions, et a déclaré qu’un “plan clair” pour lancer “un appel pour une opération de trois mois” serait être établi le dimanche ou le lundi.