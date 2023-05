Plusieurs morts, dont un homme armé, après avoir tiré sur le centre commercial de Dallas

La police a confirmé un nombre indéterminé de morts dans une fusillade dans un centre commercial de la banlieue de Dallas. Au moins huit personnes âgées de 5 à 61 ans ont été transportées à l’hôpital.

La fusillade a eu lieu samedi au centre commercial Allen Premium Outlets à environ 40 km au nord-est de Dallas.

Le tireur était mort sur les lieux, a rapporté WFAA TV, filiale locale d’ABC, citant le shérif du comté de Collin.

« Il marchait à peu près sur le trottoir juste … tirant avec son arme à l’extérieur », a déclaré un témoin à la station. « Il tirait juste avec son arme partout pour la plupart. »

Des séquences vidéo des médias locaux ont montré des policiers pressant les acheteurs hors du centre commercial, avec des voitures de police et des véhicules d’urgence garés près des entrées.

Du sang pouvait être vu sur les trottoirs à l’extérieur du centre commercial et des draps blancs couvrant ce qui semblait être des corps. Au moins une vidéo sur téléphone portable prise par quelqu’un à l’extérieur du centre commercial et diffusée sur les réseaux sociaux a montré ce qui semblait être plusieurs personnes décédées.

Le département de police d’Allen et les responsables du comté de Collin n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

« Les forces de l’ordre sont sur les lieux à Allen Premium Outlets », a déclaré le département de police d’Allen dans un message sur Twitter. « Une enquête active est en cours. Veuillez éviter la zone jusqu’à nouvelle mise à jour.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qualifiant la fusillade de « tragédie indescriptible », a déclaré dans un communiqué écrit que l’État était prêt à fournir toute l’aide dont les autorités locales d’Allen pourraient avoir besoin.

Allen est une communauté texane d’environ 100 000 personnes.

Les fusillades de masse sont devenues monnaie courante aux États-Unis, avec au moins 198 jusqu’à présent en 2023, le plus à ce stade de l’année depuis au moins 2016, selon le Archives de la violence armée. Le groupe à but non lucratif définit une fusillade de masse comme toute dans laquelle quatre victimes ou plus sont blessées ou tuées.

Le Congrès n’a pas été en mesure d’adopter un contrôle substantiel des armes à feu malgré les fusillades de masse meurtrières constantes.

Le Texas permet à ses habitants de porter légalement des armes à feu sans permis ni formation. En août dernier, un juge fédéral a annulé une loi du Texas portant l’âge légal du port d’armes de poing de 18 à 21 ans.

En 2019, une fusillade dans un Walmart à El Paso, au Texas, a tué 23 personnes. Une fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas, l’année dernière a fait 19 morts parmi les élèves et deux enseignants.

Abbott, un républicain, a soutenu que les armes à feu restent aussi accessibles au public que possible. C’est le cas même si un récent sondage commandé par Fox News, dont les téléspectateurs sont en grande partie républicains, a révélé que les électeurs américains sont favorables aux mesures de contrôle des armes à feu et craignent d’être victimes de la violence par armes à feu.

Avec Reuters et Associated Press