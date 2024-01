Plusieurs morts dans une attaque israélienne contre un abri de l’ONU abritant 800 personnes dans le sud de Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Plusieurs personnes ont été tuées après le bombardement par les forces israéliennes d’un abri des Nations Unies à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza.

“Deux obus de char ont touché un bâtiment abritant 800 personnes – on fait désormais état de 9 morts et 75 blessés”, a déclaré Thomas White, directeur à Gaza de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), sur les réseaux sociaux. plateforme X.

Mise à jour – attaque contre le centre de formation de Khan Younis cet après-midi – deux obus de char ont touché un bâtiment abritant 800 personnes – fait désormais état de 9 morts et 75 blessés@UNRWA et @OMS équipe essayant d’atteindre le centre – itinéraire convenu avec l’armée israélienne bloqué par un talus de terre #Gaza -Thomas Blanc (@TomWhiteGaza) 24 janvier 2024

Dans un autre message plus tôt mercredi, White a déclaré que le centre de formation abritant des familles déplacées avait été incendié.

Le nombre de victimes devrait augmenter, le responsable de l’ONU ayant déclaré que l’incident avait probablement causé « de nombreuses victimes ».

Le porte-parole de l’UNRWA, Adnan Abu Hasna, basé à Rafah, a déclaré à Al Jazeera que l’ONU avait tenté d’envoyer des ambulances sur le site en coordination avec l’armée israélienne.

Il a déclaré qu’aucun avertissement n’avait été émis par l’armée israélienne avant l’attaque.

L’agence n’a pas pu accéder au complexe depuis 48 heures en raison de la présence de chars israéliens dans la zone, a déclaré Abou Hasna, qualifiant la situation de « très dangereuse ».

« Nous avons essayé de coordonner la sortie des déplacés internes [internally displaced persons] là, mais n’a malheureusement pas réussi », a-t-il ajouté.

Philippe Lazzarini, le chef de l’UNRWA, a condamné l’attaque du refuge comme « un mépris flagrant des règles fondamentales de la guerre ».

“Le complexe est une installation clairement identifiée par l’ONU et ses coordonnées ont été partagées avec les autorités israéliennes, comme nous le faisons pour toutes nos installations”, a-t-il déclaré. a écrit dans un article sur X, affirmant que le nombre de personnes tuées est probablement plus élevé.

“Le feu partout”

Israël a poursuivi ses attaques intenses contre Khan Younis, ciblant notamment les installations médicales. Quelque 660 attaques contre des établissements de santé ont été enregistrées à Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mercredi que l’armée israélienne avait isolé le complexe médical Nasser à Khan Younis après qu’il ait été encerclé et que les troupes au sol se sont engagées dans des combats rapprochés avec les combattants du Hamas.

La Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a également écrit sur X que l’armée israélienne a encerclé son quartier général et l’hôpital El Amal dans la ville du sud, imposant des restrictions sur les déplacements vers et depuis l’établissement médical.

Khan Younis était autrefois désignée comme une « zone de sécurité » pour les centaines de milliers de Palestiniens qui ont été évacués du nord et de la ville de Gaza au début de la guerre.

Les soldats israéliens ont avancé lundi pour la première fois dans le district d’al-Mawasi, près de la côte méditerranéenne, à l’ouest de Khan Younis.

Asmaa Abu Khudair, une Palestinienne déplacée d’al-Mawasi vers Rafah, a déclaré qu’elle avait fui les intenses bombardements dans la région après que le bâtiment voisin du sien ait été attaqué par l’armée israélienne.

« Leurs avions ont commencé à tirer. Tout d’un coup, des boules de feu ont commencé à tomber sur nous », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Toute la zone était en flammes, le feu partout. Nous avons commencé à courir, j’ai sorti une de mes filles, mais je n’ai pas pu retrouver mon autre fille.

Abu Khudair a déclaré que les flammes se sont agrandies et qu’elle a dû fuir sans sa fille disparue. “Tu comprends quand je dis feu ?”, dit-elle en larmes. «J’ai perdu ma fille. Mon mari était dans la tente de son frère.

“Le lendemain, leurs corps ont été retrouvés, totalement calcinés”, a-t-elle ajouté.

Au moins 25 700 personnes ont été tuées et 63 740 blessées lors des attaques israéliennes sur Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre.