Plusieurs morts dans l’incendie d’une discothèque espagnole — RT World News

Les autorités ont averti que le bilan pourrait s’alourdir, plusieurs personnes étant portées disparues.

Au moins sept personnes ont été tuées dans un incendie dans une discothèque de Murcie, dans le sud-est de l’Espagne, tôt dimanche, ont indiqué les autorités locales. Les services d’urgence ont prévenu que le bilan pourrait s’alourdir.

« Le nombre de morts à l’intérieur de la discothèque s’élève à sept » Le maire José Ballesta a écrit sur X (anciennement Twitter) dimanche matin, révisant un décompte antérieur de six morts. « Les services d’urgence continuent de travailler dans la région. Force et encouragement à la famille et aux amis en ces temps difficiles.

« Nous sommes dévastés » Ballesta ajouté à la chaîne espagnole 24 Horas.

L’incendie se serait déclaré dans la discothèque populaire Teatre, dans le quartier Atalayas de Murcie, vers 6 heures du matin, heure locale, et a depuis été maîtrisé. Huit personnes sont toujours portées disparues, dont certaines auraient fêté leur anniversaire dans une partie supérieure de la discothèque, selon le journal espagnol La Verdad.

Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie et participer aux opérations de secours. Le Groupe Homicide de la Police de Murcie a ouvert une enquête sur la cause de la catastrophe. Au moins quatre personnes ont été soignées pour inhalation de fumée.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des pompiers tentant de maîtriser les flammes, qui semblent avoir détruit une grande partie du toit du bâtiment. D’épais panaches de fumée pouvaient être aperçus s’échappant du bâtiment.

La cause de l’incendie, qui s’est déclaré alors que la discothèque était encore occupée, reste floue.

« Les services d’urgence sont toujours à pied d’œuvre pour éteindre l’incendie survenu dans la discothèque Teatre », » a déclaré la Mairie de Murcie, ajoutant qu’elle « je regrette profondément » l’incident et présente ses condoléances à toutes les personnes touchées.