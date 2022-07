Plusieurs morts après le naufrage d’un navire de migrants aux Bahamas

Plusieurs personnes sont mortes après le naufrage d’un navire de migrants au large des Bahamas, ont annoncé dimanche les autorités, au milieu d’une vague continue de migration maritime vers les États-Unis.

La police des Bahamas a déclaré que le bateau avait chaviré à environ 11 kilomètres au large de l’île de New Providence. Un nombre indéterminé de personnes sont décédées.

Quatre femmes et 17 hommes ont été secourus, a déclaré le ministre de l’Immigration Keith Bell dans une interview, ajoutant que les autorités n’avaient pas encore confirmé la nationalité des migrants.

Les Bahamas sont une voie de transit fréquente pour les migrants haïtiens cherchant à rejoindre les États-Unis. Les voyages en mer dangereux à bord de navires branlants sont devenus de plus en plus courants au cours de la dernière année alors que les Haïtiens fuient la pauvreté et la montée de la violence des gangs.