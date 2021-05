Plusieurs morts après des tirs de masse en Californie – The Right Scoop

Une fusillade de masse a eu lieu ce matin à San Jose, en Californie, et plusieurs personnes seraient mortes ou blessées, le tireur faisant également partie des morts:

Le député du comté de Santa Clara, Davis, confirme qu’il y a «de multiples blessures et de multiples décès» dans la fusillade de masse d’aujourd’hui à San Jose, en Californie. pic.twitter.com/6E8OGKcANE

ACTUALITÉS MERCURE – Plusieurs personnes sont mortes et d’autres blessées dans une fusillade de masse tôt mercredi matin dans une gare de train léger sur rail VTA et au bureau du shérif du comté de Santa Clara, selon les autorités.

Le tireur est également mort, ont indiqué les autorités.

Le porte-parole du bureau du shérif de Santa Clara, Russell Davis, a confirmé la mort des tireurs mais n’a pas été en mesure de confirmer le nombre exact de morts et de blessés. Il a déclaré que plus d’informations seraient publiées plus tard mercredi matin.

« Il y a beaucoup de spéculations sur les décès », a déclaré Davis lors d’une conférence de presse sur les lieux. «Je n’ai pas de numéro pour vous. Tout est préliminaire. Ça vient d’arriver. »

Selon des messages Twitter de la police de San Jose et du bureau du shérif de Santa Clara, la fusillade signalée s’est produite dans la zone du pâté de maisons 100 de W. Younger Avenue et de San Pedro Street. Les premiers rapports de la fusillade sont arrivés vers 6h34.

Selon Davis, certaines des victimes de la fusillade sont des employés de VTA. KTVU a rapporté avoir parlé à la mère d’un employé qui a rapporté que la fusillade avait eu lieu lors d’une réunion syndicale.. On ne savait pas immédiatement si la fusillade avait eu lieu à l’intérieur ou à l’extérieur, a déclaré Davis.

Le maire de San Jose, Sam Liccardo, a déclaré sur Twitter juste après 8 heures du matin que plusieurs personnes étaient traitées. Liccardo a également déclaré que «le tireur n’était plus une menace» et que l’installation avait été évacuée.

La fusillade a eu lieu pendant la période la plus chargée de la journée à l’installation de maintenance, lorsque les opérateurs et les agents de maintenance se préparent pour le début du service de la journée, selon Raj Singh, le secrétaire d’enregistrement et financier de la section locale 265 de l’Amalgamated Transit Union, qui représente VTA. les opérateurs.