Plusieurs morts alors que la pluie du nord de l’Inde emporte routes et records

Au moins 12 personnes sont mortes au cours des deux derniers jours alors que de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions du nord de l’Inde. Le bureau météorologique a prévu plus d’averses au cours des deux prochains jours.

Le Département métrologique indien (IMD) a prévu des pluies fortes à extrêmement fortes pour Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Punjab et Jammu-et-Cachemire.

L’IMD a déclaré qu’une perturbation occidentale a prévalu sur le nord de l’Inde, entraînant une intense période de pluie hier, y compris Delhi qui a connu les premières fortes pluies de la saison.

L’engorgement a provoqué des embouteillages dans plusieurs quartiers de la capitale nationale. La ville a enregistré 153 mm de pluie en 24 heures, le plus haut en une seule journée en juillet depuis 1982.

De fortes pluies se sont également poursuivies à Delhi et dans ses régions voisines aujourd’hui. Plusieurs parties de Gurugram ont également connu des engorgements et des coupures de courant.

Des pluies modérées sont attendues à Delhi demain, a indiqué le service météorologique, ajoutant que des pluies légères sont attendues jusqu’au 15 juillet.

Une femme de 58 ans a été tuée à Delhi lorsque le plafond de son appartement s’est effondré sur elle, tandis que quatre personnes sont mortes dans des incidents liés à la pluie au Rajasthan.

Une femme et sa fille de six ans ont été tuées tôt ce matin à Muzaffarnagar, dans l’Uttar Pradesh, après l’effondrement de leur maison à cause de fortes pluies. Trois membres d’une famille ont été tués à Shimla dans l’Himachal Pradesh lors d’un incident similaire.

Au Jammu-et-Cachemire, deux soldats de l’armée sont morts après avoir été emportés hier par des crues soudaines dans le district de Poonch.

L’IMD a prédit de très fortes pluies dans plus de neuf districts du Rajasthan, dont Rajsamand, Jalore, Pali, Ajmer, Alwar, Banswara, Bharatpur, Bhilwara, Bundi, Chittorgarh, Dausa, Dhaulpur, Jaipur et Kota.

L’Amarnath Yatra annuel a été suspendu pour la troisième journée consécutive aujourd’hui à la suite de pluies incessantes et de glissements de terrain. Environ 3 000 véhicules sont bloqués le long de l’autoroute Srinagar- Jammu, où une partie de la route s’était effondrée hier.

Au sud, des pluies incessantes ont également frappé de nombreuses régions du Kerala et du Karnataka. L’IMD a lancé une alerte « jaune » dans quatre districts du Kerala – Kozhikode, Wayanad, Kannur et Kasaragod.

Le bureau météorologique a émis une alerte « rouge » pour sept districts de l’Himachal Pradesh après que des glissements de terrain et des crues soudaines ont bloqué plusieurs routes à Shimla, Sirmaur, Lahaul et Spiti, Chamba et Solan.

Une partie de la route nationale dans le district de Kullu a été emportée lorsque la rivière Beas a franchi la marque de danger.

De fortes pluies ont également frappé plusieurs parties de l’Haryana et du Pendjab alors que le mercure est tombé en dessous des limites normales dans les deux États, a indiqué le bureau météorologique. Chandigarh, la capitale commune des deux États, a connu de la pluie tout au long de la journée.