Plusieurs montres G-Shock sont jusqu’à 37% de réduction en ce moment

C’est le moment idéal pour mettre à jour votre garde-robe de poignet. La pièce épaisse et masculine d’une montre Casio peut supporter la vie et l’aventure difficiles, mais elle a également l’air suffisamment décontractée et élégante pour le quotidien.

Et maintenant jusqu’au 22 août, Woot a réduit pour les hommes jusqu’à 37%.

Si vous recherchez le prix le plus bas sur une montre que vous pouvez porter tout en faisant tout, le vous a couvert. Cette montre semble et se sent prête au combat, offrant une résistance aux chocs et magnétique, ainsi qu’une résistance à l’eau jusqu’à 200 mètres. Il a également des bandes interchangeables, vous pouvez donc conserver son apparence de survivaliste classique ou vous l’approprier pour seulement 63 $, soit une économie de 37 %.

Casio a également une montre de sport multifonction en vente en ce moment. La est équipé de tous les avantages du modèle ci-dessus, mais ce mauvais garçon numérique peut faire bien plus. Alimentée par l’énergie solaire, cette montre se recharge pendant que vous la portez à l’extérieur, de sorte qu’elle ne s’éteindra jamais. Il est équipé d’une boussole numérique, d’un thermomètre et d’un graphique lunaire, il est donc prêt pour les grands espaces quand vous l’êtes. Et avec un rabais de 44 $, vous ne paierez que 148 $ pour résister à tout ce que vous affrontez où que vous soyez.

Une autre montre adaptée à la plongée dans la gamme G-Shock de Casio est la robuste en acier inoxydable . Il est étanche jusqu’à 200 mètres, vous n’aurez donc pas à l’enlever pour votre prochaine plongée. Mais cette montre a tellement plus à offrir. Avec un thermomètre, un baromètre, un altimètre et une boussole numérique, vous êtes sûr de toujours trouver votre chemin et de savoir à quelles conditions vous serez confronté lorsque vous y arriverez. L’horloge atomique Mb6, les alarmes, les calendriers et même les indicateurs de lever et de coucher du soleil vous tiendront informé et à l’heure. Avec un chronomètre jusqu’au dixième de seconde, un compte à rebours et un horodatage, vous serez en mesure de gérer vos aventures – que ce soit sur le chantier, au bureau ou sur votre sentier de randonnée préféré – avec facilité. Cette montre à LED automatique à énergie solaire dispose d’un affichage analogique avec mouvement à quartz, que de nombreux amateurs de montres considèrent comme une marque de construction de qualité. Il dispose également d’un affichage numérique facile à lire. Cette pièce forte ne coûte que 188 $, ce qui vous permet d’économiser 45 $.

Mais peut-être recherchez-vous une centrale électrique noire classique qui peut tout faire. C’est là que le À 230 $, cela peut sembler plus une folie, mais vous économisez 52 $ sur le prix catalogue et il est livré avec de nombreuses fonctionnalités. La technologie de charge solaire Tough Solar vous permet de continuer, en vous rechargeant automatiquement au soleil et l’écran rétroéclairé est facile à lire, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Elle dispose également d’un altimètre et d’un calibrage automatique de l’heure. De plus, cette montre est ultradurable, avec une résistance à l’eau et aux chocs pour survivre même à vos explorations les plus difficiles. En plus des alarmes, du thermomètre, de la fonctionnalité d’horodatage et de la boussole du modèle ci-dessus, vous obtiendrez également des visuels de la pression atmosphérique, des hameçons et bien plus encore.

Chaque montre est neuve et est livrée avec une garantie limitée Woot de 90 jours, vous pouvez donc avoir confiance en votre apparence et votre investissement.

