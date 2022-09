Plusieurs millions de personnes pourraient ne pas en avoir assez

Grâce à l’inflation, vous payez probablement plus pour à peu près tout de nos jours, et l’assurance automobile ne fait pas exception. Les assureurs ont augmenté leurs tarifs de 4,9 % en moyenne jusqu’à présent cette année, selon les données de S&P Global Market Intelligence, et les coûts pour les consommateurs continueront probablement d’augmenter, disent les analystes de Bankrate .

Cela signifie que même une réclamation médicale moyenne pourrait représenter des milliers de dollars de plus que ce que couvre votre police, et un accident particulièrement coûteux pourrait être financièrement paralysant.

Et les coûts associés aux réclamations d’assurance contre les accidents de voiture sont à la hausse. Le prix des pièces automobiles, par exemple, a augmenté de 13,4 % au cours de la dernière année, selon la Federal Reserve Bank of St. Louis .

Si vos primes augmentent déjà, vous n’êtes peut-être pas enthousiaste à l’idée de payer encore plus pour vous assurer d’être correctement couvert. Heureusement, cela peut être relativement peu coûteux.

En moyenne, une police d’assurance automobile à couverture complète avec une couverture de responsabilité civile minimale vous coûtera 135 $ par mois, selon Bankrate. Augmentez votre couverture de responsabilité civile au modèle 50 000 $/100 000/50 000 $ (soit 50 000 $ par personne pour les frais médicaux, jusqu’à 100 000 $ au total par accident et 50 000 $ pour les dommages matériels), et vous paierez 142 $ en moyenne, soit 7 $ par mois.

Alors que certaines compagnies d’assurance peuvent vous permettre de modifier votre couverture sur leur site Web ou leur application mobile, d’autres vous demanderont de parler à un agent, ce qui est de toute façon une bonne idée, dit Deventer. “Ils seront en mesure de comprendre vos besoins spécifiques”, dit-elle.

Si vous trouvez qu’il sera coûteux d’augmenter votre couverture, commencez par demander à votre agent quelles remises courantes – telles que celles pour les conducteurs prudents ou les comptes sans papier – peuvent s’appliquer à vous. Vous pouvez également trouver une couverture plus robuste à un meilleur taux en changeant d’assureur.

“Il est plus important que jamais de réacheter pour trouver un taux et une police qui vous conviennent le mieux”, déclare Pat Howard, rédacteur en chef et expert agréé en assurance IARD chez PolicyGenius. “Il est préférable de consulter un agent indépendant qui est impartial et peut vous trouver le meilleur tarif.”

Si vous envisagez de continuer avec des primes moins élevées et une couverture qui pourrait ne pas être à la hauteur en cas d’accident, n’oubliez pas que votre police est là pour vous protéger d’un éventuel désastre financier.

“Payer plus n’est pas amusant, mais c’est un moment vraiment important pour le faire”, déclare Deventer. “L’assurance est conçue pour protéger vos finances. Si vous avez un accident, votre santé financière est protégée.”

