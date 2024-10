Plusieurs membres de l’équipe des Red Sox 2004 qui brisent la malédiction se rendent à Mohegan Sun pour l’événement du 20e anniversaire – NBC Connecticut

Il y a vingt ans ce mois-ci, les Red Sox de Boston remportaient leur première Série mondiale en 86 ans. Avec une victoire le 27 octobre 2004, l’équipe bien-aimée a brisé « La malédiction du Bambino ».

C’est l’une de ces victoires légendaires dans le sport et dans la nation des Red Sox célébrées à Boston, dans les régions du Connecticut où les fans encouragent les Sox, et au-delà, partout où le troupeau s’est rassemblé.

Mohegan Sun organisera « Reverse The Curse : 20 Year Anniversary » en novembre et comprendra une session spéciale de questions-réponses avec certains des membres de cette équipe lauréate du trophée.

De 20 h à 21 h le 9 novembre, Manny Ramirez, Johnny Damon, Mike Timlin, Alan Embree et Keith Foulke participeront à cette séance pour parler de cet événement historique.

Le diffuseur Jayme Parker de Outside the Fame « plongera dans tout cela et aidera à donner aux fans de Boston un aperçu du passé et du présent alors que ces anciens champions partageront des histoires, se remémoreront et iront dans les coulisses », selon Mohegan Sun.

Les billets sont en vente sur Ticketmaser.com et à la billetterie Mohegan Sun.

Tous les invités doivent être âgés de 21 ans ou plus pour y assister et Mohegan Sun a déclaré que les places assises n’étaient pas garanties. Chaque billet est accompagné d’une boisson gratuite.

Apprenez-en davantage ici.