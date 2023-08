Plusieurs maisons s’effondrent lors d’un glissement de terrain à Kullu, dans l’Himachal

Un glissement de terrain massif dans le district de Kullu, dans l’Himachal Pradesh, a détruit aujourd’hui plusieurs maisons et de nombreuses personnes pourraient être piégées dans les décombres. Les images du glissement de terrain montrent de nombreux bâtiments à plusieurs étages s’effondrant, laissant derrière eux une énorme traînée de poussière.

Le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte rouge, avertissant de pluies fortes à très fortes imminentes dans l’Himachal Pradesh pour les deux prochains jours à partir d’aujourd’hui.

Plusieurs régions de l’État ont continué à recevoir des pluies incessantes, laissant les habitants souffrir de plein fouet des conditions météorologiques extrêmes.

Des centaines de véhicules sont restés bloqués aujourd’hui sur l’autoroute Kullu-Mandi endommagée après de fortes pluies dans le district.

« La route reliant Kullu à Mandi a été endommagée. Un itinéraire alternatif via Pandoh a également été endommagé. Par conséquent, la circulation est suspendue pour le moment », a déclaré Sakshi Verma, officier supérieur de la police de Kullu, cité par l’agence de presse ANI.

Les pluies incessantes ont provoqué des dégâts considérables, avec des glissements de terrain, des averses et des crues soudaines dans cet État montagneux écologiquement sensible. Le gouvernement de l’État avait auparavant déclaré l’ensemble de l’État « zone touchée par une calamité naturelle » et s’efforce d’évaluer les dégâts et de porter secours aux personnes touchées.

Au total, 709 routes ont été fermées en raison de trois épisodes de fortes pluies au cours de la mousson.

Le gouvernement de l’Himachal Pradesh évalue le total des dommages causés aux infrastructures publiques par les ravages causés par les pluies à Rs 8 014,61 crore depuis le 24 juin, date à laquelle la mousson est arrivée dans l’État.

Selon les données du gouvernement de l’État, 2 022 maisons ont été entièrement endommagées et 9 615 partiellement endommagées en raison des pluies sans précédent. L’État a également signalé 113 glissements de terrain, qui ont causé d’importants dégâts aux infrastructures et déplacé des milliers de personnes.

La pluie a coûté la vie à 224 personnes, et 117 autres ont été tuées dans des accidents liés à la pluie, selon un bulletin gouvernemental.