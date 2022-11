Plusieurs juges de la Cour suprême du Kentucky semblent sceptiques quant à l’interdiction quasi totale de l’avortement

Mardi, plusieurs juges de la Cour suprême du Kentucky se sont montrés sceptiques quant à l’interdiction de l’avortement par l’État, l’une des plus restrictives aux États-Unis, lors des plaidoiries dans une affaire qui décidera si les femmes ont accès à la procédure dans un avenir prévisible.

Le Women’s Surgical Center d’EMW, une clinique d’avortement basée à Louisville, a appelé la haute cour du Kentucky à bloquer temporairement une interdiction qui ne fait aucune exception pour le viol ou l’inceste. Il fait une exception lorsque la vie de la mère est en danger, bien que cette décision soit prise par un médecin.

L’audience devant la haute cour du Kentucky intervient après que les électeurs ont rejeté un amendement lors des élections de mi-mandat qui stipulait qu’il n’y avait pas de droit à l’avortement en vertu de la constitution de l’État.

Le bureau du procureur général républicain du Kentucky a fait valoir mardi que la constitution de l’État est neutre en matière d’avortement et que la réglementation de la procédure relève d’une décision de la législature. Matthew Kuhn, le solliciteur général de l’État, a fait valoir qu’il n’y a aucune preuve historique que la constitution de l’État, adoptée en 1891, inclut un droit à la procédure.

“En ce qui concerne l’avortement, notre constitution ici au Kentucky est tout simplement silencieuse”, a expliqué Kuhn. “Et il n’y a pas la moindre preuve historique, aucune de la jurisprudence de ce tribunal et aucune de nos débats constitutionnels, qui suggère que notre constitution protège implicitement l’avortement”, a déclaré Kuhn.

La juge en chef adjointe Lisabeth Hughes a rétorqué qu’il n’y avait pas de femmes à la convention constitutionnelle de 1890 et qu’à l’époque les femmes n’avaient pas le droit de voter ni même de posséder des biens, sauf dans des circonstances limitées.

“J’ai quelques questions sur la nécessité de fonder notre décision en 2022 sur ce qui s’est passé en 1890”, a déclaré Hughes, qui a décrit le rejet par les électeurs de l’amendement constitutionnel anti-avortement la semaine dernière comme la “forme la plus pure de démocratie”.

La juge Michelle Keller, qui exerçait autrefois comme infirmière autorisée, a déclaré que la constitution de l’État protège le droit à l’autodétermination. Keller a déclaré que les exceptions limitées de l’interdiction lorsque la vie du patient est en danger ne donnent pas à la mère un rôle dans la prise même de cette décision.

Au lieu de cela, le médecin de garde détermine si un avortement est médicalement nécessaire et, dans de nombreux cas, il ne sait pas ce qui est légal en vertu de l’interdiction, a déclaré Keller. Les médecins perdent un temps précieux à consulter les gestionnaires de risques hospitaliers et les avocats pour s’assurer qu’ils pratiquent un avortement couvert par l’exception de l’interdiction, a-t-elle déclaré. Pratiquer un avortement est un crime passible de cinq ans de prison au Kentucky.

“S’il y a un homme qui saigne aux urgences, il a toute l’autodétermination du monde, et la plupart des femmes aussi, à moins qu’elles ne soient en état de grossesse, et puis soudain, il n’y a plus d’autodétermination. Et puis le médecin essaie de joindre le procureur général », a déclaré Keller.

La juge Laurance VanMeter a semblé remettre en question l’absence d’exceptions à l’interdiction pour le viol et l’inceste. Alors que certaines personnes considèrent l’avortement comme une forme acceptable de contrôle des naissances, a-t-il dit, les tribunaux d’État doivent faire face à des crimes horribles impliquant des mineurs.

Kuhn, représentant le procureur général de l’État, a déclaré que la législature ne s’était pas réunie depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction et pourrait inclure de telles exceptions à l’avenir. Mais le juge en chef John Minton a souligné que la législature n’avait pas adopté d’amendement plus tôt cette année qui aurait prévu ces exceptions.

Kuhn a déclaré que le tribunal pourrait émettre une injonction qui autoriserait l’avortement en cas de viol et d’inceste, mais maintiendrait le reste de l’interdiction en place.

Heather Gatnarek, une avocate de l’ACLU représentant les plaignants, a déclaré que l’interdiction de l’avortement du Kentucky cause un préjudice irréparable aux patientes que les deux cliniques d’avortement de l’État servent en les forçant à rester enceintes contre leur gré, les soumettant à des risques pour leur santé physique et mentale.

On ne sait pas comment la Cour suprême du Kentucky, composée de sept membres, statuera finalement. S’ils bloquent l’interdiction quasi totale pendant que le litige se poursuit devant un tribunal inférieur, une interdiction de l’avortement de 15 semaines qui est également prévue dans les livres resterait en vigueur.