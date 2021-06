Plusieurs joueurs et entraîneurs vénézuéliens testés positifs pour le coronavirus avant l’ouverture de la Copa America

Une douzaine de joueurs et d’entraîneurs vénézuéliens ont été testés positifs au COVID-19 un jour avant leur match d’ouverture de la Copa America contre l’hôte de Brasilia, ont annoncé samedi les autorités sanitaires brésiliennes.

Le secrétariat à la santé du District fédéral, qui comprend Brasilia, a indiqué dans un communiqué que toutes les personnes infectées ont été isolées dans un hôtel. Aucun des Vénézuéliens n’a été nommé.

La CONMEBOL n’a pas précisé si le match contre le Brésil dimanche au stade Man Garrincha se déroulerait comme prévu ou serait retardé.

Ils sont tous asymptomatiques, isolés dans des chambres individuelles et sont suivis par l’équipe de la CONMEBOL » et des spécialistes locaux, précise le communiqué.

Le Venezuela est arrivé au Brésil vendredi. Un jour plus tôt, deux joueurs ont été testés positifs pour COVID-19, Wilker ngel et Rolf Feltscher. Ils ne sont pas venus au Brésil, l’hôte d’urgence du tournoi après le retrait de la Colombie et de l’Argentine.

Le Brésil a le deuxième plus grand nombre de décès dus au coronavirus enregistrés dans le monde, plus de 480 000. Le président Jair Bolsonaro, critique des politiques de distanciation sociale, est le principal défenseur de la Copa America, bien qu’il n’y ait pas de spectateurs.

