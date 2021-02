Plusieurs hôpitaux français paralysés par des cyberattaques

Les agents de santé en France sont déjà débordés par la pandémie de coronavirus. Désormais, ils doivent également s’inquiéter de la menace de cyberattaques paralysant les établissements médicaux.

Trois bâtiments hospitaliers proches de la ville de Lyon ont été la proie cette semaine de hackers utilisant des ransomwares. Ce type d’attaque bloque les systèmes informatiques et exige un paiement en échange de leur libération.

Le groupe hospitalier de Villefranche-sur-Saône dispose de procédures de secours pour continuer à traiter la plupart des patients, mais les opérations chirurgicales prévues ont été suspendues et les urgences sont redirigées ailleurs près de Lyon.

Un hôpital de Dax, dans le sud-ouest de la France, a été touché par une attaque similaire la semaine dernière, et les choses ne sont toujours pas revenues à la normale lundi 16 février.

La pandémie COVID-19 a transformé les hôpitaux surchargés de travail en une cible de choix pour les criminels en ligne opportunistes, déclare Eric Schmitlin, consultant en cybersécurité chez Cendium cyberdefense.

« Le manque de ressources humaines et financières pour l’informatique et la cybersécurité, les logiciels et le matériel obsolètes, tout cela, il est plus facile pour les pirates d’attaquer un hôpital que, par exemple, une grande banque avec des ressources suffisantes », a déclaré Schmitlin à Euronews.

Malgré les appels des autorités françaises à ne pas céder, certaines structures médicales sont tentées de payer la rançon pour pouvoir continuer à fonctionner et protéger les données de leurs patients.

« Ils doivent reprendre les soins rapidement, et cela peut pousser certaines organisations à payer la rançon. Ajoutez à cela la pression de l’opinion publique, et vous obtenez une très bonne cible pour le crime organisé. »

