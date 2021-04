Plusieurs hôpitaux de New Delhi ont manqué d’oxygène nécessaire au maintien de la vie des patients critiques du coronavirus, a déclaré jeudi le vice-ministre en chef de la ville, Manish Sisodia, dans un discours télévisé.

«Il pourrait devenir difficile pour les hôpitaux d’ici de sauver des vies», il a déclaré, ajoutant que certaines des régions voisines avaient cessé de détourner des fournitures médicales vers la capitale, les épargnant pour répondre aux besoins locaux.

En plus de manquer d’oxygène, certains hôpitaux sont à court de lits pour accueillir les patients atteints de coronavirus, a déclaré à Reuters le directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka, Shahid Jameel.

«À l’heure actuelle, il n’y a pas de lits, pas d’oxygène. Tout le reste est secondaire », il a dit. «L’infrastructure s’effrite.»

La ville connaît une pénurie particulièrement importante de lits dans les unités de soins intensifs, car elle a besoin d’environ 5000 de plus que tous ses hôpitaux peuvent fournir, a déclaré le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain.

«Nous ne pouvons pas appeler cela une situation confortable», a déclaré le ministre aux journalistes.

L’Inde a signalé quelque 314 835 nouveaux cas jeudi, marquant le nouveau décompte quotidien le plus élevé de tous les temps au monde. Le nouveau chiffre a dépassé le record précédent de quelque 297 000 infections détectées en une seule journée, établi par les États-Unis en janvier.

Le bilan de l’Inde approche rapidement la barre des 16 millions, avec plus de 180 000 personnes ayant succombé à la maladie depuis le début de la pandémie. En chiffres absolus, l’Inde reste au deuxième rang des pays les plus durement touchés, ses chiffres ne dépassant que les 31,8 millions des États-Unis. En termes par habitant, cependant, la situation en Inde n’est pas aussi mauvaise que cette comparaison le suggère, étant donné sa population massive de plus de 1,3 milliard d’habitants – plusieurs fois plus que les 330 millions des États-Unis.

