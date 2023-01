Plusieurs hauts responsables ukrainiens démissionnent sur fond d’allégations de corruption

Présidence ukrainienne / Polycopié / Agence Anadolu via

Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont annoncé leur démission mardi alors que le ministère de la Défense était ébranlé par un scandale d’approvisionnement alimentaire et que la présidence mettait en garde contre des mesures anti-corruption sévères.

Le ministère de la Défense a annoncé la démission d’un vice-ministre, Vyacheslav Shapovalov, qui était en charge du soutien logistique de l’armée.

La démission intervient après que le ministère a été accusé d’avoir signé des contrats alimentaires à des prix gonflés.

Tout en qualifiant les accusations de « non fondées et sans fondement », le ministère a déclaré que le départ de Shapovalov « préservera la confiance de la société et des partenaires internationaux ».

Le chef adjoint du bureau présidentiel, Kyrylo Timochenko, faisait également partie des responsables qui ont démissionné.

Timochenko a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait soumis une lettre de démission, remerciant le président pour la “confiance et l’opportunité de faire de bonnes actions chaque jour et chaque minute”.

Il a posté une photo de lui tenant une lettre de démission manuscrite mais n’a pas motivé sa décision, qui a été confirmée par un décret présidentiel.

Timochenko a été impliqué dans plusieurs scandales au cours de son mandat, notamment en octobre de l’année dernière lorsqu’il a été accusé d’avoir utilisé une voiture donnée à l’Ukraine à des fins humanitaires.

Mardi également, le bureau du procureur général d’Ukraine a annoncé que le procureur général adjoint Oleksiy Symonenko se retirait, sans donner plus de détails.

Symonenko a récemment été accusé d’avoir passé des vacances en Espagne et d’avoir utilisé une voiture appartenant à un homme d’affaires ukrainien.

Dans son allocution du soir lundi, le président Volodymyr Zelensky a annoncé l’interdiction pour les fonctionnaires de voyager à l’étranger à des fins non liées au travail.

Zelenski a dit :

S’ils veulent se reposer maintenant, ils se reposeront en dehors de la fonction publique. Les fonctionnaires ne pourront plus voyager à l’étranger pour des vacances ou pour toute autre fin non gouvernementale.

Les remaniements annoncés interviennent après qu’un vice-ministre ukrainien du développement des communautés, des territoires et des infrastructures a été limogé ce week-end après son arrestation, soupçonné de détournement de fonds.