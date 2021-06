Plusieurs fabricants chinois de smartphones testent déjà le successeur du Snapdragon 888

Il y a deux semaines, nous avons reçu notre premier ensemble de détails non officiels concernant le successeur du produit phare de Qualcomm, Snapdragon 888, alias sm8450. Maintenant, pronostiqueur chinois Station de discussion numérique rapporte que plusieurs des principaux fabricants chinois de smartphones testent déjà le prochain chipset Snapdragon 4 nm. Il affirme également que les progrès réalisés avec le nouveau SoC sont plus importants que le saut entre le Snapdragon 865 et le Snapdragon 888 de l’année dernière.

Publication de Digital Chat Station sur Weibo (traduction automatique)

Le prochain chipset phare Snapdragon devrait être livré avec la nouvelle architecture de puce ARMv9 de Qualcomm avec des cœurs Kryo 780 et le GPU Adreno 730. La nouvelle puce devrait également apporter le modem X65 5G mis à jour et la puce FastConnect 6900 avec connectivité Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E. Le chipset devrait faire ses débuts au second semestre de cette année

La source | Passant par