Plusieurs étudiants de Virginia Tech sont testés positifs au COVID-19 | Nouvelles

Depuis le début du semestre, nombreux sont ceux qui s’inquiètent des cas de COVID-19 sur le campus de Virginia Tech. Les étudiants ont déclaré avoir attrapé le virus soit par des colocataires, soit en étant en public.

Lola Campbell, une étudiante en dernière année spécialisée en anglais, a déclaré qu’elle pense avoir attrapé le COVID-19 il y a environ deux week-ends après être sortie dîner à El Rodeo avec sa colocataire. Selon Campbell, d’autres ne portaient pas de masques, ce qui pourrait avoir contribué à ce qu’elle tombe malade. Le premier symptôme de Campbell était un mal de gorge avant que son état ne s’aggrave.

« J’avais une fatigue horrible », a déclaré Campbell. «Je dormais plus de 12 heures par jour si je le pouvais. Je n’avais pas d’énergie. Je n’avais pas la capacité cérébrale nécessaire pour faire des devoirs, et je pense que j’avais de la fièvre et de très fortes courbatures. Je ne pouvais pas vraiment marcher parce que c’était douloureux, et puis j’ai toujours une très mauvaise toux.

Campbell a déclaré qu’au départ, elle n’avait pas pris ses symptômes au sérieux. Lorsqu’elle s’est rendue au centre de santé Schiffert pour se faire tester, Campbell a déclaré que son médecin lui avait dit qu’il s’agissait probablement d’un rhume, elle a donc été surprise de recevoir un résultat positif pour le COVID-19.

Campbell a également noté qu’un de ses professeurs avait eu le COVID-19 environ un mois auparavant.

Bien que Campbell ait informé ses professeurs et réclamé son emploi à la salle à manger, elle n’a pas été invitée à en informer l’université.

«C’est drôle parce que ça commence par : ‘Oh, je pense que j’ai la peste Hokie.’ Et puis c’est COVID », a déclaré Campbell.

Campbell a déclaré qu’elle s’attendait également à bénéficier d’une procédure plus formelle après avoir été testée positive.

« J’ai demandé (à une infirmière de Schiffert) s’il y avait des procédures à suivre, et il n’y en avait pas, donc je l’ai fait plus personnellement avec les professeurs en tête-à-tête », a déclaré Campbell. dit. « Mais je pensais vraiment qu’il y avait davantage un système derrière cela. »

Sur son site Internet, Schiffert a présenté des lignes directrices pour les professeurs et les étudiants infectés et comment les professeurs doivent réagir aux étudiants infectés. Cela a aussi des lignes directrices concernant les cas positifs, l’isolement et la quarantaine.

« Mes colocataires ont initialement eu (le COVID-19) il y a environ deux semaines et demie », a déclaré Evan Kim, étudiant en deuxième année en génie informatique. «J’étais resté dans ma chambre, j’avais verrouillé la porte et je portais un masque dans l’appartement pratiquement tout le temps. Je ne les ai donc pas contactés pendant tout le temps où ils l’ont eu. Et la semaine suivante, (après) tout s’est terminé, j’ai fini par me sentir un peu malade et puis quelques jours plus tard, j’ai été testé positif.

Kim n’a ressenti aucun symptôme grave, mais n’était pas non plus asymptomatique. Il avait de la fièvre et un mal de gorge. Schiffert a fourni des médicaments à Kim après qu’il en ait demandé.

Amy Sarr, étudiante en deuxième année en informatique, a attrapé le virus dès la première semaine de cours. Elle ne sait pas comment elle a été infectée, mais après avoir souffert de migraines, elle s’est rendue à Schiffert, où elle a été testée positive pour le virus. Sarr a été mis en quarantaine pendant environ une semaine.

« Je vis donc dans une suite », a déclaré Sarr. « Alors j’ai simplement fait savoir à mon colocataire et à mes colocataires que j’avais été testé positif. Ils ont passé quelques tests. J’ai commencé à porter un masque à l’intérieur du dortoir. Je porte généralement un masque à l’extérieur aussi, juste pour être très prudent.

Le 11 septembre, la FDA a approuvé un vaccin mis à jour pour le COVID-19 dans le but de lutter contre les nouvelles souches du virus et de mieux se protéger contre des conséquences graves, telles que l’hospitalisation et la mort. Le 20 septembre, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé que le L’administration Biden-Harris a investi 600 millions de dollars dans 12 fabricants nationaux de tests COVID-19, ainsi que le rétablissement COVIDTests.gov pour fournir des tests COVID-19 gratuits aux ménages américains. Le vendredi 29 septembre, AP News a rapporté qu’environ 2 millions de personnes ont reçu le vaccin depuis l’approbation.

Quant à Virginia Tech, l’université suggère visiter Vacciner la Virginie trouver des sites de vaccination pour recevoir le nouveau vaccin.