Les automobilistes et même les compagnies aériennes ont eu du mal à trouver du carburant dans le sud-est des États-Unis en raison de la cyberattaque du Colonial Pipeline, mais l’administration Biden a nié qu’il y avait une «pénurie» et a blâmé les «accumulateurs» pour le «resserrement de l’offre».

La Virginie et la Floride ont déclaré l’état d’urgence mardi, à la suite de la déclaration de la Caroline du Nord la veille, alors que la perturbation des opérations de pipeline a conduit à plus de 1000 stations-service dans une douzaine d’États à manquer de carburant, selon le service d’information sur les prix du pétrole de S&P.

PANNE D’ESSENCE à 20h CT … pourcentage de toutes les stations en état sans essence: GA 8,0% AL 0,8% TN 0,5% SC 5,9% NC 12,3% FL 3,0% VA 8,6% – Patrick De Haan ⛽️📊 (@GasBuddyGuy) 12 mai 2021

Mardi après-midi, 27% des stations de la région métropolitaine de Greenville / Spartanburg / Anderson en Caroline du Nord étaient à sec, selon GasBuddy, une application aidant les automobilistes à trouver des offres à la pompe. Il en était de même pour 31% des pompes à Raleigh et 29% à Charlotte. Atlanta, en Géorgie, a également signalé une panne de 30%. GasBuddy s’est écrasé à plusieurs reprises mardi en raison de la demande croissante.

Cependant, on ne le saurait pas d’après les reportages du New York Times. Le journal a affirmé que depuis l’arrêt du pipeline en raison d’une attaque de ransomware, «Il n’y a pas eu de longues files d’attente ni de hausses majeures des prix de l’essence.»

C’était les Ingles à 6 heures du matin. La ligne commençait à se former au pied de leur colline. Je suis resté plus longtemps et j’ai entendu des gens biper leurs cornes juste après ça, ne nous dis pas qu’il n’y a pas de lignes. Cela a duré tous les jours. pic.twitter.com/FQe7Gj8dFS – ⚘Laurie #BLM (@BiltmoreGhost) 12 mai 2021

Les preuves photographiques partagées sur les réseaux sociaux indiquent le contraire.





La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a insisté sur le fait que la côte Est ne faisait pas face à un «Pénurie d’essence» mais plutôt un «Pénurie d’approvisionnement.»

«Nous savons que nous avons de l’essence; nous devons simplement l’acheminer aux bons endroits », Granholm a déclaré mardi aux journalistes à la Maison Blanche. Elle a dit qu’il y avait « Aucune raison de stocker de l’essence » et l’a comparé à «Accumuler du papier toilette au début de la pandémie.»

Le pipeline colonial sera « Substantiellement opérationnel à la fin de cette semaine et pendant le week-end », Dit Granholm. Colonial a déclaré dimanche qu’il remettrait le système en ligne « Seulement quand nous pensons qu’il est sécuritaire de le faire » et avec l’approbation des organismes de réglementation fédéraux.

Un employé de Costco vient de dire à une voiture essayant de faire la queue: «Vous devrez trouver le bout de la file. Je ne sais pas où c’est. pic.twitter.com/o7f2bm7668 – Alicia Devine, photojournaliste (@alicia_c_devine) 11 mai 2021

Citant un bulletin de l’expéditeur, l’American Automobile Association (AAA) a rapporté que Citgo était à court de carburant reformulé de qualité supérieure à son terminal de Fairfax, en Virginie, tandis que celui de Richmond était à court de carburant ordinaire sans plomb.

Il n’y avait pas que les automobilistes en difficulté non plus. American Airlines a modifié deux vols en provenance de Charlotte en raison de pénuries, obligeant les passagers à destination d’Hawaï à changer d’avion à Dallas et ceux en route vers Londres à faire une escale de ravitaillement à Boston. Southwest et United ont commencé à transporter du carburant supplémentaire sur les vols à destination de Nashville et Baltimore, au cas où ils seraient en pénurie.





Une attaque de ransomware vendredi a forcé Colonial à fermer un 5500 km transportant plus de 100 millions de gallons par jour du Texas jusqu’à New York. Le FBI a accusé «DarkSide», un groupe de hackers criminels que les médias américains ont accusé d’être «russophone». Le groupe n’a pas admis l’attaque, mais a publié lundi une déclaration insistant sur le fait qu’ils étaient « apolitique » et juste dehors « faire de l’argent. »

Dans un effort pour acheminer le carburant des raffineries du Texas aux clients du sud-est des États-Unis, l’organisme de réglementation du camionnage du ministère des Transports, la Federal Motor Carrier Safety Administration, a déclaré une urgence régionale dans 17 États et DC.

