Plusieurs « équipes d’assassinat » visent Trump – un parlementaire américain – RT World News

Les tueurs à gages présumés pourraient recevoir l’aide d’une « taupe » au sein des services secrets, a suggéré Matt Gaetz

Cinq « équipes d’assassinat » tentent actuellement de tuer l’ancien président américain Donald Trump, a affirmé le représentant de Floride Matt Gaetz, citant des sources au sein du ministère de la Sécurité intérieure.

S’adressant à Breitbart News jeudi, Gaetz a condamné une tentative apparente d’assassinat contre Trump le week-end dernier. « tragique » et « évitable, » affirmant que la sécurité autour de l’ancien président n’est pas suffisante pour le protéger.

Gaetz a ensuite affirmé qu’il avait récemment rencontré un responsable du Département de la sécurité intérieure (DHS), qui lui a dit qu’il y avait « Au moins cinq équipes dans le pays qui sont déterminées à tuer Trump. »

« Nous savons que trois d’entre eux sont de nature étrangère. Nous savons que deux d’entre eux sont de nature nationale, ce qui nécessite une protection de la force dont nous ne disposons pas actuellement autour de l’ancien président », Gaetz a poursuivi en notant que les équipes étrangères sont liées à l’Ukraine, à l’Iran et au Pakistan.

Ces équipes peuvent se déplacer librement aux États-Unis, a affirmé Gaetz, car il y a « un contrôle insuffisant pour les empêcher de le faire. »















Au cours des deux derniers mois, Donald Trump a survécu à deux tentatives d’assassinat. L’ancien président et candidat républicain à la présidentielle a échappé de justesse à la mort lors d’un meeting de campagne en Pennsylvanie en juillet, lorsqu’une balle tirée à environ 150 mètres de distance lui a effleuré l’oreille. Le tireur a tiré depuis un toit qui avait été inexplicablement laissé sans protection par les services secrets et a réussi à tuer un participant au meeting et à en blesser deux autres avant d’être abattu par un tireur d’élite.

La deuxième tentative a eu lieu dimanche sur le terrain de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride. Un homme armé qui visait Trump derrière des buissons a été effrayé par des agents des services secrets et arrêté après avoir pris la fuite. Le suspect, identifié comme Ryan Wesley Routh, avait tenté sans succès de rejoindre l’armée ukrainienne en 2022, et s’était ensuite lancé dans un projet de recrutement d’anciens commandos afghans pour combattre pour Kiev.

Routh a été interrogé par des agents des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis (CBP) à son retour aux États-Unis plus tard cette année-là. Selon Gaetz, les agents « Il pensait que son histoire était si suspecte qu’il recrutait des combattants de la liberté du monde entier pour aller combattre en Ukraine, et quand on lui a demandé comment il finançait cela, il a répondu : « Oh, eh bien, c’est ma femme qui paie pour ça. »

Le CBP a renvoyé Routh à l’unité d’enquête du DHS, qui « a même refusé de procéder à une enquête », Gaetz a continué. « Ils ont tout simplement arrêté le véhicule et laissé entrer le gars dans le pays. Et nous avons beaucoup de questions à ce sujet. »

Avec deux assassins capables de se rapprocher de Trump, Gaetz a déclaré que certains de ses collègues républicains « Je n’exclus pas qu’une taupe au sein des services secrets puisse fournir des informations sur les points vulnérables. »

« Je n’ai pas vu de preuve de cela », Le républicain de Floride a précisé : « Mais j’ai des collègues qui sont très, très compétents en la matière et qui disent qu’ils ne peuvent pas exclure cette possibilité, compte tenu de certaines anomalies et de la situation actuelle. »