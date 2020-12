Plusieurs entreprises technologiques, dont Snap Inc, Pinterest, Dropbox et eBay, ont annoncé mardi une coalition qui préconiserait les avantages de la section 230, une loi vieille de plusieurs décennies protégeant les entreprises Internet.

L’article 230 de la loi sur la décence des communications protège les entreprises de technologie de la responsabilité du contenu publié par les utilisateurs et a été attaqué par le président américain Donald Trump et les législateurs républicains. Ils ont critiqué les décisions de modération du contenu des plateformes Internet et les ont accusés d’étouffer les voix conservatrices.

Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il opposerait son veto à la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 740 milliards de dollars à moins qu’elle n’inclue une mesure éliminant la loi.

La coalition, Internet Works, a déclaré mardi qu’elle vise à s’assurer que les décideurs comprennent «les conséquences involontaires potentielles de changements brutaux de la loi», y compris la limitation des efforts de modération du contenu.

«Cette coalition apporte de nouvelles voix et des perspectives diverses au débat actuel de Washington sur la section 230, qui se concentre trop souvent sur les plus grandes plates-formes Internet», a déclaré https://www.prnewswire.com/news-releases/internet-leaders-launch-internet -works-301192507.html.

La coalition comprend également GoDaddy Inc, Tripadvisor et la Wikimedia Foundation.