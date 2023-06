Plusieurs entraîneurs et parents de lutteurs demandent le retrait de l’exemption accordée à 6 lutteurs

Les entraîneurs et les parents de plusieurs lutteurs établis et à venir ont demandé vendredi le retrait de l’exemption accordée à Vinesh Phogat, Sakshi Malik, Bajrang Punia et trois autres des essais des Jeux asiatiques et des Championnats du monde, affirmant que la sélection pour ces événements importants devrait être équitable.

Le panel ad hoc de l’IOA attire les critiques de la fraternité de la lutte pour avoir distribué des faveurs à six lutteurs, dont la femme de Bajrang, Sangeeta Phogat, le mari de Sakshi, Satywart Kadian et Jitender Kinha.

Ces six lutteuses ont organisé un sit-in de protestation contre le président sortant de la WFI, Brij Bhushan Sharan Singh, l’accusant d’avoir harcelé sexuellement plusieurs lutteuses.

Dayanand Kalkal, entraîneur de la lutteuse en plein essor Sujeet, qui s’impose comme un digne adversaire de Bajrang en 65 kg, les pères des jeunes Anshu Malik et Sonam Malik, et Vikas Bhardwaj, qui entraîne la lutteuse championne du monde U-20 Antim Panghal ont dénoncé le Décision du panel de l’AIO.

« J’ai parlé à M. Bhupender Singh Bajwa (chef du panel ad hoc WFI) et lui ai dit que ce n’était pas une bonne décision. Les procès doivent être équitables et sans parti pris. Il m’a écouté et a également assuré qu’ils reprendraient cette exemption », a déclaré Kalkal à PTI.

« Il a également déclaré que les procès seront menés par la nouvelle fédération après les élections du 11 juillet. Voyons ce qui se passe », a ajouté Kalkal.

Lorsque PTI a contacté Bajwa pour savoir s’il avait fait une telle promesse, il n’a pas reçu d’appels ni répondu aux SMS.

Alors que Vinesh et Bajrang sont des artistes éprouvés, ce qui a le plus irrité la fraternité de la lutte est l’exemption accordée à Kinha, Sangeeta, Sakshi et son mari Satyawart.

«Jitender n’a remporté aucun procès au cours des deux dernières années. Comment pouvez-vous le mettre directement en finale? », a demandé un lutteur du Maharashtra, qui n’a pas souhaité être nommé.

Sakshi avait eu du mal à battre et à venir Sonam Malik dans plusieurs essais de 62 kg ces derniers temps, tandis que Kinha n’a pas régulièrement fait partie de l’équipe indienne dans des tournois internationaux.

« CE SONT DES TOURNOIS TRÈS IMPORTANTS, LE BIAIS N’EST PAS BON »

Dharmendra Malik, père du médaillé d’argent des championnats du monde Anshu, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un procès régulier, que l’enjeu était important et qu’il n’y avait donc aucune possibilité de parti pris.

« Les Jeux asiatiques viennent après quatre ans. Le championnat du monde avec qualification olympique intervient également après quatre ans. Ce ne sont pas des épreuves ordinaires. Exempter ces lutteurs des procès est absolument faux », a déclaré Dharmedra à PTI.

« La manifestation visait simplement à obtenir justice et maintenant, ils infligent eux-mêmes l’injustice à d’autres lutteurs », a-t-il déclaré.

«Tous devraient concourir en tirage complet. Tous les lutteurs sont égaux. Et s’il y a un lutteur faible, il ne deviendra fort qu’après avoir concouru avec les plus forts. n’est-ce pas ? »

PARTICIPATION ASSURÉE AUX JEUX ASIATIQUES

Rajender Malik, père de Sonam Malik, qui s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré que tout lutteur qui fait l’effort de gagner le procès devrait être assuré de participer au moins aux Jeux asiatiques.

« Quelle est la récompense pour avoir remporté quatre combats lors des premiers essais ? S’ils (IOA) doivent donner du temps supplémentaire à six lutteurs, ils le peuvent, mais tout lutteur qui remporte le premier essai doit être assuré qu’il ira aux Jeux asiatiques. Plus tard, s’il remporte le deuxième essai, il devrait également participer aux championnats du monde.

« N’est-ce pas juste ? Tu me diras », a déclaré Rajender.

Bhardwaj, entraîneur d’Antim, qui est maintenant une bonne compétition pour Vinesh, a également critiqué le panel de l’IOA pour avoir exempté les lutteurs protestataires.

« C’est faux. Nous protesterons contre cela. Ce n’est pas acceptable », a déclaré Bhardwaj.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)