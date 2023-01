Plusieurs comtés de Californie ont reçu l’ordre d’évacuer alors que la tempête meurtrière s’abat sur

Une série de tempêtes meurtrières et destructrices a continué de frapper la Californie lundi, alors que l’État frappé par la sécheresse est aux prises avec l’assaut soudain d’un mois de janvier très humide.

Joe Biden a émis une déclaration d’urgence pour la Californie dimanche, le déblocage de l’aide fédérale pour soutenir la reprise alors que des coulées de boue, des rivières et des ruisseaux engorgés et des arbres parsemés de vent ont fait des ravages sur des infrastructures déjà inondées dans tout l’État. Le département californien des ressources en eau a averti que plus d’une douzaine d’endroits étaient à haut risque d’inondation.

Dans le sud de la Californie, toute la communauté de Montecito a reçu l’ordre d’évacuer lundi, au milieu d’un déluge de pluie qui a inondé les routes et gonflé les cours d’eau.

L’ordre d’évacuation touchant environ 10 000 personnes est intervenu le cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière, dont celle d’Oprah Winfrey.

Montecito abrite des célébrités telles que Winfrey, Rob Lowe et le duc et la duchesse de Sussex. Ellen Degeneres, qui y vit également, a publié une vidéo sur Twitter debout devant un ruisseau déchaîné sur sa propriété, disant qu’on lui avait demandé de s’abriter sur place.

Montecito est sous évacuation obligatoire. Nous sommes sur un terrain plus élevé alors ils nous ont demandé de nous abriter sur place. Veuillez rester en sécurité tout le monde. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG – Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) 9 janvier 2023

Le chef des pompiers de Montecito, Kevin Taylor, a déclaré qu’au moins 8 pouces de pluie étaient tombés en 12 heures, avec plusieurs pouces supplémentaires attendus. Les communautés du canyon sous ordre d’évacuation se trouvent au pied de collines incendiées ces dernières années par des incendies de forêt.

Le shérif du comté de Santa Barbara, Bill Brown, a déclaré que la décision d’évacuer était “basée sur le taux élevé et continu de précipitations sans aucune indication que cela va changer avant la tombée de la nuit”.

Des dizaines de milliers de personnes sont restées sans électricité et certaines écoles ont fermé pour la journée. Le nombre de décès liés aux tempêtes est passé de 12 à 14 lundi, ont indiqué des responsables de l’État.

Les sauveteurs de Paso Robles ont dû annuler les recherches d’un garçon de cinq ans qui a été emporté par les eaux de crue de la côte centrale de la Californie. La recherche du garçon, qui n’a pas été déclaré mort, a été annulée vers 15 heures car le niveau actuel et la montée des eaux de la rivière Salinas étaient trop dangereux pour les plongeurs, a déclaré le porte-parole Tony Cipolla du bureau du shérif du comté de San Luis Obispo.

La mère du garçon conduisait un camion blanc lorsqu’il s’est échoué dans les eaux de crue juste avant 8 heures du matin près de Paso Robles, selon Tom Swanson, chef adjoint du service d’incendie du comté de CalFire/San Luis Obispo.

Des passants ont pu sortir la mère du camion, mais le garçon a été transporté hors du véhicule et emporté en aval, a déclaré Swanson. Il n’y avait pas d’ordre d’évacuation dans la zone à l’époque. Un pompier a découvert l’une des chaussures du garçon, mais les équipages n’avaient toujours pas retrouvé l’enfant plus de cinq heures plus tard.

Le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, a publié une déclaration exhortant les résidents à pratiquer la sécurité. “Nous sommes au milieu d’un barrage meurtrier de tempêtes hivernales – et la Californie utilise toutes les ressources à sa disposition pour protéger des vies et limiter les dégâts”, a-t-il déclaré. “Nous prenons au sérieux la menace de ces tempêtes et voulons nous assurer que les Californiens restent vigilants alors que d’autres tempêtes se dirigent vers nous.”

La jetée de Capitola Wharf s’est divisée en deux à Aptos, en Californie. Photographie : Josh Edelson/AFP/Getty Images

Les habitants fatigués de la tempête sont confrontés à une nouvelle vague de fortes averses, de vents violents et d’inondations cette semaine, avec deux nouvelles tempêtes majeures qui devraient faire tomber de fortes pluies sur la côte et de la neige dans les montagnes dans les prochains jours.

Les orages incessants des 10 derniers jours ont déjà tué 12 personnes, renversé des arbres et inondé des routes, et laissé des milliers de foyers et d’entreprises sans électricité. Grossièrement 139 000 étaient sans électricité lundi matin, selon PowerOutage.us, une organisation qui suit les pannes en direct.

La plupart des 39 millions d’habitants de Californie pourraient s’attendre à de fortes pluies pouvant atteindre 13 cm près de la côte, plus d’un pied de neige à l’ouest et des rafales de vent atteignant 65 mph à travers l’État, a déclaré le National Weather Service.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que 12 personnes sont mortes à la suite de conditions météorologiques violentes au cours des 10 derniers jours, et il a averti que les tempêtes de cette semaine pourraient être encore plus dangereuses. Il a exhorté les gens à rester chez eux et a demandé à Biden de déclarer une urgence fédérale pour soutenir les efforts d’intervention et de récupération en cas de tempête.

Le district scolaire unifié de la ville de Sacramento a annulé l’école lundi, avec six campus sans électricité, le Sacramento Bee signalé. Selon le District de services publics municipaux de Sacramento.

Des ordres d’évacuation ont été émis lundi dans le comté côtier et boisé de Santa Cruz pour environ 32 000 habitants vivant à proximité de rivières et de ruisseaux gonflés par la pluie, a déclaré Melodye Serino, officier administratif adjoint du comté.

Une grande glissade boueuse a bloqué les deux voies de l’autoroute 17 en direction sud, une route clé mais venteuse menant à Santa Cruz depuis la région de la baie de San Francisco. Les véhicules ont été refoulés au sommet alors que les équipages arrivaient pour nettoyer.

Voitures et vignobles submergés à Windsor, en Californie. Des tempêtes consécutives ont provoqué des inondations généralisées dans l’État. Photographie : Justin Sullivan/Getty Images

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – des tempêtes qui sont de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique et sont capables de laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige.

Pendant des jours, la Californie a été frappée par des tempêtes du Pacifique qui ont engendré de violentes rafales de vent qui ont renversé des arbres, inondé des villes le long de la côte nord de la Californie et provoqué une onde de tempête qui a détruit une jetée à Santa Cruz.

La première des tempêtes les plus récentes et les plus fortes a incité le service météorologique à émettre une veille d’inondation pour une large bande du nord et du centre de la Californie, avec 6 à 12 pouces de pluie attendues jusqu’à mercredi dans les contreforts déjà saturés de la région de Sacramento.

Dans la région de Los Angeles, les conditions orageuses devraient revenir lundi, avec un potentiel allant jusqu’à 8 pouces dans les zones de contreforts. De fortes vagues étaient attendues jusqu’à mardi, avec de grosses vagues sur les plages orientées à l’ouest.

Depuis le 26 décembre, San Francisco a reçu plus de 10 pouces de pluie, tandis que Mammoth Mountain, un domaine skiable populaire de la Sierra orientale, a reçu près de 10 pieds (3 mètres) de neige, a rapporté le National Weather Service.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre fin officiellement à la sécheresse en cours en Californie, mais elles ont aidé. Dans tout l’État, le stockage des réservoirs a bondi à 78 % de la moyenne – un gain significatif – mais il reste encore un long chemin à parcourir. Le bon démarrage du manteau neigeux, qui agit comme une sorte de compte d’épargne pendant les journées plus sèches, est prometteur, disent les experts, mais il n’y a aucune promesse de temps humide après ces fortes tempêtes.

Michael Anderson, un climatologue de l’État, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que les responsables surveillaient de près la tempête de lundi et une autre derrière, et surveillaient trois autres systèmes plus loin dans le Pacifique.