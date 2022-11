Plusieurs chiens tombent malades après avoir mangé des baleines à bosse mortes sur la côte de la Colombie-Britannique

Pêches et Océans Canada avertit les propriétaires d’animaux de compagnie d’éviter une baleine à bosse morte qui a été découverte le long de la côte de la Colombie-Britannique plus tôt ce mois-ci.

Jusqu’à quatre baleines à bosse mortes se sont échouées le long des plages de la Colombie-Britannique au cours du mois dernier, dont une qui a été découverte dans la région de Masset Inlet à Haida Gwaii le 5 novembre.

Mercredi, le MPO a déclaré qu’il savait que plusieurs chiens étaient tombés gravement malades après avoir mangé de la viande de cette carcasse de baleine en décomposition.

“Bien que la récupération d’un animal mort ne soit pas interdite, pour des raisons de santé et autres, il est fortement recommandé au public de s’abstenir de manipuler les carcasses mortes d’animaux sauvages ou de mammifères marins”, a déclaré le MPO dans un communiqué.

L’organisation affirme que la consommation de viande et de graisse de baleine en décomposition peut provoquer le botulisme – qui peut provoquer des symptômes graves tels que des vomissements, des difficultés à avaler, une paralysie faciale partielle, etc. chez l’homme – et que la viande de mammifère marin peut contenir des niveaux élevés de métaux lourds et de toxines.

Si vous ou un animal de compagnie ingérez une partie de la baleine, le MPO vous demande de contacter les agents des pêches locaux à Haida Gwaii au 250-559-8532 ou à Masset au 250-626-3316.

Cette baleine à bosse particulière a déjà subi une autopsie par des chercheurs.

Le MPO dit qu’il faudra plusieurs mois pour que les résultats de l’autopsie identifient la cause de la mort de la baleine, bien qu’il y ait des premières indications que la baleine a été tuée par une collision avec un navire.

Une baleine à bosse morte a été aperçue à Masset Inlet, Haida Gwaii, le 5 novembre 2022. (Lorrie Joron)

Quiconque est témoin d’une baleine en détresse – que ce soit à cause d’un enchevêtrement, d’un harcèlement ou d’un autre type de dérangement – est prié d’appeler la ligne directe d’observation, d’enregistrement et de signalement d’incidents de mammifères marins du MPO au 1-800-465-4336.

Les navigateurs sur l’eau peuvent également contacter le Bureau des mammifères marins de la Garde côtière canadienne au 1-833-339-1020 ou signaler à la radio du trafic maritime de la GCC s’ils voient une baleine en détresse.