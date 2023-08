Plusieurs chiens policiers K9 meurent de chaleur dans l’Indiana après la panne de l’unité de climatisation

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Plusieurs chiens policiers transportés de la région de Chicago vers l’Indiana sont morts après la panne de l’unité de climatisation dans une zone de fret où ils étaient détenus.

Près de 20 bergers allemands étaient transportés depuis l’aéroport international O’Hare lorsque le conducteur du véhicule a été pris dans un retard de circulation de deux heures, selon la police de Lake Station, Indiana.

La climatisation de l’unité où les chiens étaient détenus est tombée en panne, entraînant des températures élevées qui ont causé à certains des chiens des problèmes médicaux liés à la chaleur.

Les données du National Weather Service ont montré que les sommets dans la région atteignaient 91F le jour de l’incident.

Les chiens ont commencé à aboyer, ce que le conducteur a entendu après s’être arrêté dans un dépanneur. Il est entré dans la zone de chargement du véhicule et a trouvé les chiens en détresse à l’intérieur de leurs caisses.

La police et les pompiers de Lake Station sont intervenus sur les lieux. Les agents ont noté que l’expérience « a eu un impact émotionnel sur tous ceux qui ont été impliqués dans la tentative de sauver autant de chiens que possible ».

Jenny Webber, directrice exécutive de la Humane Society of Hobart, Indiana, a qualifié l’incident de « vraiment dévastateur », selon Nouvelles de la SCB.

Elle était présente sur les lieux et a déclaré que le protocole n’avait pas été suivi dans le transport des animaux.

« Je ne pense pas qu’un vétérinaire aurait signé son certificat de santé compte tenu de la température et de l’exposition auxquelles ces animaux auraient été exposés », a-t-elle déclaré à CBS News. « Maintenant, je ne sais pas, cependant, je ne suis même pas tout à fait sûr s’ils avaient des documents ou des documents qu’ils auraient dû avoir. »

Cette photo fournie par la Humane Society of Hobart, Ind., montre une fourgonnette, à Lake Station, Ind., dans laquelle des chiens étaient transportés de l’aéroport international O’Hare de Chicago à un centre de formation K-9 à Michigan City, Ind. ., jeudi 27 juillet 2023. (PA)

Mme Webber a déclaré au New York Times qu' »il n’est pas sûr de voyager avec des animaux lorsque les températures sont si élevées ».

Elle a confirmé que quatre d’entre eux avaient été emmenés dans une clinique vétérinaire voisine et qu’au moins 10 d’entre eux étaient morts.

On ne sait pas exactement combien de chiens sont morts.

« Le conducteur est parti avec quatre et le reste a été diminué, et il a laissé des animaux décédés et quatre animaux vivants que j’ai recommandé d’hospitaliser immédiatement », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que certains des chiens avaient clairement subi un coup de chaleur et a noté que certains vomissaient ou souffraient de diarrhée.

La police a soutenu que l’incident n’était pas le résultat de négligence ou de cruauté, mais d’une défaillance mécanique de l’unité de climatisation.

Mme Webber a déclaré qu’elle attendait des réponses du service de police.

« C’est très déroutant, » dit-elle. « C’est très décourageant, et je voudrais un appel du chef de la police immédiatement. »