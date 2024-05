Plusieurs cas de rougeole confirmés chez des enfants du comté d’Anoka, selon le MDH

Chargement de la vidéo… Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément Vidéo. Inquiétudes concernant une éventuelle épidémie de rougeole au Minnesota Les responsables des hôpitaux du Minnesota sont préoccupés par les cas de rougeole et les taux de vaccination au Minnesota par rapport à la maladie. Mary McGuire de FOX 9 a la dernière.

Moins de six mois en 2024, le Minnesota compte déjà le quatrième cas de rougeole le plus confirmé depuis 2000 après que les responsables du ministère de la Santé du Minnesota (MDH) ont confirmé trois cas chez des frères et sœurs vivant dans le comté d’Anoka.

Dans un communiqué publié vendredi, MDH a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec Hennepin Healthcare (HCMC) et le comté d’Anoka pour enquêter sur les cas confirmés après que les enfants ont développé des symptômes au retour d’une visite dans un pays d’Europe.

Selon le département, les visiteurs et les patients de HCMV du 21 mai vers 23 heures au 22 mai à 6 heures du matin pourraient avoir été exposés. MDH travaille avec HCMV pour contacter les personnes qui se trouvaient à l’hôpital pendant cette période.

La rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses et peut se propager facilement en toussant, en parlant ou en étant dans la même pièce qu’une personne atteinte de rougeole.

Les premiers symptômes comprennent une forte fièvre, une toux, un écoulement nasal et des larmoiements, suivis d’une éruption cutanée qui se propage généralement de la tête au reste du corps. L’éruption cutanée due à la rougeole apparaît généralement deux à trois jours après le début de la fièvre, explique le MDH. L’infection peut entraîner une hospitalisation et des complications de santé.

Les cas confirmés portent le total du Minnesota à neuf cas de rougeole cette année.