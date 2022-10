Plusieurs blessés par balle en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord –

Plusieurs personnes ont été blessées jeudi soir dans ce que les autorités ont décrit comme une « fusillade active » dans un quartier résidentiel de Raleigh, en Caroline du Nord.

“Des agents de l’État et locaux sont sur le terrain et travaillent pour arrêter le tireur et assurer la sécurité des personnes”, a tweeté le gouverneur Roy Cooper.

Le département de police de Raleigh a déclaré qu’il était “sur les lieux d’une fusillade active” dans un communiqué via Twitter, et a conseillé aux habitants de plusieurs quartiers de rester chez eux.

La police a fermé plusieurs rues de la région et de nombreux véhicules des forces de l’ordre ont été vus garés à la fois dans la rue et dans les allées de maisons à deux étages. Le quartier borde le sentier Neuse River Greenway et se trouve à environ 14 kilomètres au nord-est du centre-ville de Raleigh.

Au moins trois personnes liées à la fusillade étaient soignées jeudi soir à l’hôpital WakeMed de Raleigh, mais aucune autre information n’était disponible dans l’immédiat, a déclaré la porte-parole de l’hôpital, Deb Laughery.

Un porte-parole de la police n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.