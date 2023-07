Plusieurs blessés dans les courses de taureaux de Pampelune le quatrième jour du festival annuel au milieu des manifestations en cours contre la «foule terrifiante» | Nouvelles du monde

Plusieurs personnes ont été blessées le quatrième jour du festival annuel de courses de taureaux de Pampelune en Espagne, au milieu des protestations en cours des militants des droits des animaux.

La fête de San Fermin dans le nord du pays dure neuf jours et attire des milliers de personnes, qui se pressent dans les rues pour courir devant les animaux en fuite.

Image:

Photo : AP





Lundi matin a vu la quatrième manche de l’événement de cette année jusqu’à présent, avec au moins sept personnes transportées à l’hôpital.

Parmi eux se trouvait un Gallois de 60 ans, selon des informations.

Les huit courses matinales, connues sous le nom d’encierros en espagnol, sont les temps forts traditionnels du festival.

Image:

Plusieurs ont été blessés lundi. Photo : AP





Image:

Photo : AP





Après la bousculade, les taureaux sont ensuite conduits à l’arène où ils sont généralement obligés de courir d’un bout à l’autre de l’arène par un torero, les fatiguant.

Les taureaux sont ensuite généralement tués par un matador. Ce n’est que dans de rares cas, lorsque le taureau est réputé avoir fait preuve d’une habileté exceptionnelle, que l’animal est gracié.

Les militants des droits des animaux de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) et AnimaNaturalis ont fait campagne contre la tradition avant le festival cette année en enfilant des capes rouges avec des cornes.

Image:

Les protestations des militants des droits des animaux sont fréquentes lors de l'événement. Photo : AP





Les manifestants protestent depuis longtemps contre les courses de taureaux.

L’année dernière, des militants se sont déguisés en dinosaures et ont dénoncé l’événement comme « préhistorique », et dans le passé, ils se sont couverts de faux sang en signe de protestation.

PETA a recueilli plus de 70 000 signatures sur sa pétition pour exhorter le maire de Pampelune à interdire la course de taureaux et à la remplacer par une « alternative humaine qui n’implique pas d’animaux ».

La pétition du groupe disait : « À seulement 5 ans, les taureaux amenés à Pampelune font face à une foule terrifiante de personnes qui les poursuivent dans les rues étroites de la ville. Ils perdent souvent pied dans les coins et s’écrasent contre les murs, brisant parfois des os ou blessant. eux-mêmes par d’autres moyens.

« Ils sont ensuite moqués à plusieurs reprises dans l’arène, forcés de courir jusqu’à l’épuisement et poignardés avec plusieurs armes, endurant une mort lente et douloureuse. Cette cruauté est légitimement interdite dans de nombreuses régions du monde.

« Nous, soussignés, exigeons la fin de cette violence et vous exhortons à remplacer les courses de taureaux et les corridas par des activités humaines qui n’impliquent pas d’animaux. »

Image:

Photo : Europa Press/AP





Mais l’événement a commencé vendredi comme d’habitude.

Ses origines remontent à des siècles et reflètent la pratique historique de déplacer les taureaux des champs en dehors de la ville, où ils ont été élevés, vers les arènes.