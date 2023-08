Plusieurs blessés après qu’une explosion a secoué Prince George, en Colombie-Britannique, selon la GRC

Une explosion qui a blessé trois personnes et brisé des vitrines de magasins au centre-ville de Prince George, en Colombie-Britannique, mardi matin est considérée comme suspecte, selon la GRC.

Les autorités ont déclaré que l’explosion avait éclaté à l’intérieur d’un bâtiment abandonné près de la quatrième avenue et de la rue Dominion vers 7 heures du matin, déclenchant un incendie que les pompiers ont passé des heures à éteindre.

Katherine Saunby est copropriétaire du Daydream Donuts Café, à un pâté de maisons de l’endroit où l’explosion s’est produite.

« Vous avez entendu le rugissement et vous avez senti le bâtiment trembler en même temps », a déclaré Saunby. « Certaines des choses sont tombées des étagères dans la secousse. »

« On pouvait voir les flammes et la fumée et il y avait des gens qui couraient partout », a-t-elle ajouté. « Nous courions partout pour administrer les premiers soins et aider tout le monde. »

Cpl. Jennifer Cooper, du détachement de la GRC de Prince George, a déclaré que les agents étaient arrivés sur les lieux huit minutes après l’explosion et essayaient de reconstituer ce qui s’était passé pendant ce temps, y compris si quelqu’un avait été vu en train de s’enfuir du bâtiment et qui pourrait être ces personnes.

« Nous lançons un appel public en ce moment à tous ceux qui ont une vidéo », a déclaré Cooper aux journalistes mardi après-midi. « Il s’agit de séquences de caméras de tableau de bord, de vidéosurveillance ou de tout ce qui a été capturé sur votre téléphone portable et qui pourrait fournir des indices aux enquêteurs. »

Cooper a également révélé que les autorités avaient parlé avec FortisBC et confirmé qu’il y avait du gaz naturel dans la région après l’incident.

« Est-ce que cela a été la cause de l’explosion? C’est inconnu pour le moment, car nous n’avons même pas pu entrer dans le bâtiment pour déterminer ce qui s’y passait avant l’explosion », a-t-elle déclaré.

Après l’explosion, deux patients ont été transportés à l’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique en ambulance et un troisième y a été conduit par un membre du public, selon des responsables.

L’un des patients figurait dans un état critique mardi après-midi et devait « être transféré à un niveau de soins supérieur », a déclaré un porte-parole de Northern Health à CTV News dans un communiqué par courrier électronique.

« Les deux autres patients ont été évalués comme étant dans un état passable et ils seront probablement admis pour une observation plus approfondie », a déclaré le porte-parole.

Les autorités ont bloqué l’accès des piétons et des véhicules à une zone entre les troisième et quatrième avenues de Dominion à Queensway alors que les équipes d’urgence ont répondu à l’incident.

Cooper a déclaré que la quatrième avenue entre Dominion et George Street resterait probablement fermée « au cours des prochains jours » alors que la GRC poursuit son enquête.

« L’incendie est actuellement traité comme suspect par la GRC, nous serons donc également sur les lieux pendant une longue période », a-t-elle déclaré.