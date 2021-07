Plusieurs blessés après la collision des trains de la ligne verte à Boston

Au moins 25 personnes ont reçu des soins médicaux après le crash de deux trains à Boston vendredi, les autorités ont dit. Aucune blessure mettant la vie en danger n’a été signalée, selon le service d’incendie de Boston.

Les trains de la ligne verte de la Massachusetts Bay Transportation Authority sont entrés en collision près de l’Agganis Arena de l’Université de Boston vers 18 h 15, selon le service d’incendie de Boston.

La cause de l’accident n’était pas claire dans l’immédiat, ce qui a causé des dommages aux chariots.

« La sécurité et le bien-être de nos coureurs et de nos employés sont notre priorité absolue » le MBTA a déclaré dans un tweet Vendredi soir. « Nous prenons cette affaire très au sérieux et enquêtons activement sur l’incident pour comprendre ce qui s’est passé et éviter que cela ne se reproduise. »