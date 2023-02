Plusieurs “ballons espions chinois” sont entrés aux États-Unis avant un incident récent – médias – News 24

L’un s’est écrasé au large d’Hawaï il y a quatre mois, tandis qu’un autre a traversé le Texas et la Floride il y a des années, ont déclaré des sources à Fox.

Plus d’un “Ballon espion chinois” a traversé l’espace aérien américain au cours des mois et des années précédant la rencontre la plus récente, ont déclaré dimanche des sources officielles à Fox News. Cela contredit les affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles son administration n’aurait jamais permis une telle chose.

Un ballon se serait écrasé dans l’océan Pacifique au large d’Hawaï il y a quatre mois, tandis qu’un autre a traversé la Floride et le Texas pendant la présidence de Trump, ont affirmé les sources. Une autre source a informé Fox de quatre incidents de ce type précédant celui en cours.

Les affirmations anonymes des responsables ont étayé les déclarations de l’administration du président Joe Biden selon lesquelles des ballons de surveillance chinois avaient traversé le continent américain au moins trois fois sous Trump. Répondant à ces affirmations, l’ancien président a insisté sur le fait que “Ce n’est jamais arrivé. Cela ne serait jamais arrivé” et a accusé la Maison Blanche de propager “désinformation” se distraire de ses propres “incompétent” comportement.















“Cela ne nous est jamais arrivé sous l’administration Trump et si c’était le cas, nous l’aurions abattu immédiatement”, a-t-il déclaré à Fox News dimanche.

Cependant, un haut responsable de l’administration a rétorqué que “Les renseignements américains, pas l’administration Biden”, a cru “Les ballons de surveillance du gouvernement de la RPC ont transité brièvement par les États-Unis continentaux au moins trois fois au cours de l’administration précédente et une fois que nous savons au début de cette administration, mais jamais pendant cette durée.”

Les précédentes traversées en montgolfière “n’a pas été détecté” la source a déclaré à Fox dimanche, le décrivant comme “partie d’un modèle plus large.”

“Ces ballons font tous partie d’une flotte de ballons de la RPC développée pour mener des opérations de surveillance, qui ont également violé la souveraineté d’autres pays”, a affirmé l’officiel, accusant l’Armée populaire de libération d’être responsable des dirigeables intrusifs.

Biden a été critiqué par ses rivaux politiques pour son retard perçu à avoir le “ballon espion” abattu. Sept jours entiers après avoir été repéré pour la première fois dérivant dans l’espace aérien américain, le ballon – que la Chine a maintenu être un dirigeable civil effectuant des recherches météorologiques qui a déraillé – a été abattu samedi au large de la Caroline du Sud. Pékin a condamné le “réaction excessive évidente” comme un “violation grave de la pratique internationale”, avertissant qu’il “réserv[ed] le droit de prendre d’autres mesures en réponse.