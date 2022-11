Plusieurs baleines à bosse retrouvées mortes sur la côte de la Colombie-Britannique en quelques semaines

Plusieurs baleines à bosse ont été retrouvées mortes en Colombie-Britannique en l’espace de quelques semaines seulement, et il semble que les humains pourraient en être la cause dans au moins trois des cas.

Le ministère des Pêches et des Océans a identifié au moins cinq et peut-être six baleines à bosse retrouvées mortes sur les plages ou les zones côtières de la Colombie-Britannique entre le 12 octobre et le 21 novembre.

Paul Cottrell, le coordonnateur des mammifères marins pour le ministère des Pêches et des Océans, dit qu’au moins deux d’entre eux présentaient des signes de “traumatisme contondant”, indiquant qu’ils ont peut-être été touchés par un gros objet, comme un bateau. Un tiers était empêtré dans des engins utilisés pour piéger des crabes ou des crevettes.

Cottrell a déclaré que davantage de recherches devraient être effectuées pour confirmer ces découvertes et pour essayer de déterminer si les baleines ont été touchées avant ou après leur mort, mais “les indications sont que cela a eu un impact significatif”.

Il a dit qu’il faudrait plusieurs semaines et peut-être plus avant que les résultats finaux des nécropsies puissent être publiés.

Jackie Hildering, directrice de l’éducation à la Marine Education and Research Society, explique qu’il est inhabituel pour les chercheurs d’avoir accès aux corps de baleines à bosse mortes, car elles tombent généralement au fond de l’océan.

Elle a déclaré que connaître la cause du décès dans ces cas fournirait des informations précieuses et une opportunité d’apprentissage sur la manière d’aider à protéger les animaux.

Les baleines à bosse étaient considérées comme une espèce « menacée » en Colombie-Britannique jusqu’en 2014, date à laquelle les efforts pour rétablir leur nombre ont été couronnés de succès. La population du Pacifique Nord est toujours considérée “d’une préoccupation particulière» en vertu de la Loi fédérale sur les espèces en péril, car leur nombre se rétablit mais n’est pas encore stable.

Série de décès

La première baleine à bosse morte a été aperçue les 12 et 15 octobre flottant dans l’eau près de Prince Rupert sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Cependant, les chercheurs n’ont pas été en mesure de sécuriser le corps pour une nécropsie, mais ils pensent qu’ils l’ont peut-être découvert en train de se décomposer sur une plage de Haida Gwaii le 21 novembre.

La seconde a été trouvée du côté nord de l’île Malcolm près de Port McNeil dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique le 23 octobre. La jeune femme, connue des chercheurs sous le nom de Spike, montrait des signes de traumatisme contondant.

Le corps d’une jeune femelle à bosse nommée Spike a été retrouvé du côté nord de l’île Malcolm en octobre. (Jared Towers/Société de recherche en éducation marine)

Cela a été suivi le 5 novembre par la découverte d’un mâle mort près de la communauté de Massett sur Haida Gwaii et d’un autre mâle dans le parc provincial Naikoon sur Haida Gwaii le 14 novembre.

Hildering dit que les chercheurs ont pu comparer les marques des troisième et quatrième baleines avec des photographies de la première pour déterminer qu’il ne s’agissait pas du même animal.

Au cours de la même période, une autre baleine à bosse a été tuée dans le détroit de Quatsino, près de l’île de Vancouver, lorsqu’elle s’est empêtrée dans des engins de pêche.

Les risques humains

Hildering a déclaré que le trafic maritime présente un risque pour les baleines à bosse, qui dorment ou allaitent souvent leurs petits juste sous la surface de l’eau.

Elle a également déclaré que la plupart des baleines coulant, il peut être difficile de savoir quand elles sont tuées lors d’une collision.

“Combien de baleines sont mortes au fond de l’océan ? Nous ne savons pas”, a-t-elle déclaré.

Une baleine à bosse flottant au large de l’île Wales, au nord de Prince Rupert, a été la première des quatre baleines mortes découvertes au large de la Colombie-Britannique depuis la mi-octobre. (Leanne Alexcee)

Elle a dit qu’une partie de la mission de son organisation est de apprendre aux plaisanciers comment éviter les collisions avec les mammifères marins et quoi faire si cela se produit et que la plupart des habitants de la Colombie-Britannique ne savent pas qu’ils ont l’obligation légale de signaler les impacts et les enchevêtrements de baleines à la ligne de signalement des incidents du MPO au 1-800-465-4336.

Hilderning espère qu’en partageant les histoires des décès récents – et en permettant aux gens de voir les corps – plus de membres du public prendront conscience de la nécessité de protéger l’espèce alors que les menaces qui pèsent sur elles augmentent en raison de l’augmentation du trafic maritime et du changement climatique.

“Il y a plus de trafic maritime. Il y a plus de bruit. Il y a aussi une très bonne opportunité pour les gens de s’instruire.”