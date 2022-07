Plusieurs autres nouveaux incendies de forêt signalés dans le Shuswap

Plusieurs autres nouveaux incendies de forêt ont été signalés dans le Shuswap et le nord de l’Okanagan.

Une équipe de trois personnes du BC Wildfire Service (BCWS) et des pompiers du service d’incendie de Scotch Creek/Lee Creek sont aux prises avec un incendie de taille ponctuelle (moins de 0,01 hectare ou 0,02 acre), classé comme hors de contrôle, par Hillman Road à Scotch Creek. Il s’agissait du troisième incendie signalé dans le North Shuswap le matin du vendredi 29 juillet. Les équipes de pompiers ont également traité des incendies localisés au nord du parc provincial du lac Shuswap et à l’est du chemin Leopold, et un au bout du chemin Hudson près d’Anglemont. . L’incendie d’Anglemont ne figure plus sur la carte des feux de forêt actifs du BC Wildfire Service.

Deux autres incendies de forêt apparaissent sur la carte BC Wildfire dans le North Shuswap. Les deux sont de taille ponctuelle et signalés comme étant à proximité d’Onyx Creek.

Un autre incendie incontrôlable de la taille d’un point a été signalé à l’ouest de Sicamous à Enns Creek. Un équipage Raattack de quatre personnes répond.

Trois incendies incontrôlables de la taille d’un point brûlent au nord-est de Malakwa dans le parc provincial d’Eagle River. Ceux-ci sont surveillés par le BCWS, tout comme un autre incendie de taille ponctuelle à Kingfisher Creek. Un porte-parole du BCWS a déclaré qu’il y avait des équipes dans la région qui se rendraient à chacun de ces incendies.

Un équipage du BCWS répondait également à un incendie de la taille d’un point près de Seymour Arm.

Un autre incendie a été signalé près de l’extrémité nord d’Adams Lake et d’Adams Lake Road.

Les régions de Shuswap et du nord de l’Okanagan ont été frappées par des éclairs et de fortes pluies ce matin, avec la possibilité d’orages prévus par Environnement Canada pour cet après-midi et cette soirée à Salmon Arm et à Vernon. Les températures devraient rester au milieu des années 30 jusqu’au lundi 1er août, avec une baisse au milieu des années 20 le 2 août.

Si vous voyez de la fumée ou si vous avez des inquiétudes au sujet d’un éventuel nouvel incendie, appelez * 5555 sur mobile ou 1-800-663-5555.

