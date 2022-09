La Banque centrale européenne pourrait continuer à relever ses taux dans un proche avenir, mais il est peu probable qu’ils soient aussi importants que la hausse de 75 points de base de la semaine dernière, a déclaré Edward Scicluna, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE.

“Ce ne sera pas la seule hausse de taux et … il y en a plusieurs autres à venir”, a déclaré lundi Scicluna, qui est également gouverneur de la Banque centrale de Malte, à Silvia Amaro de CNBC.

Jeudi dernier, la BCE a relevé ses taux d’un montant sans précédent de 75 points de base, portant son taux de dépôt de référence à 0,75 %. La banque a également révisé à la hausse ses anticipations d’inflation pour 2022 à une moyenne de 8,1 %.

Scicluna a déclaré qu’il ne pense pas que 75 points de base seront la norme à court terme. C’est parce que les pressions sur la principale source d’inflation en Europe – l’énergie et l’alimentation – vont s’atténuer, a-t-il ajouté.

“Nous pensons que l’offre, ou la source de cette inflation, diminuera, peut-être à cause de ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde, et donc les prix des matières premières et de l’énergie diminueront”, a-t-il déclaré.