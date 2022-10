Plusieurs arrestations, des centaines d’accusations portées dans l’escroquerie d’une entreprise de déménagement

La police de Toronto affirme avoir procédé à plusieurs arrestations et porté des centaines d’accusations dans le cadre d’une enquête sur une fraude qui a duré des mois.

Selon la police, quatre personnes ont été arrêtées cette semaine en lien avec la fraude d’une entreprise de déménagement dans le secteur de Bellamy Road et Progress Avenue à Scarborough.

En juin dernier, des agents ont exécuté un mandat contre plusieurs entreprises de déménagement à petit budget à la suite d’une enquête secrète menée par CBC’s Marché dans un groupe d’entreprises nationales de déménagement accusées de prix trompeurs.

Selon la police, deux hommes ont acheté et exploité les entreprises, indiquant aux clients de faibles montants lorsqu’ils ont contacté en ligne.

Cependant, selon la police, après que les entreprises ont récupéré les biens d’une personne, elles ont utilisé des contrats sans montants signés et retiendraient ensuite les biens de leurs clients jusqu’à ce qu’un montant plus élevé soit payé, ce qui, selon la police, serait “des milliers de dollars de plus que ce qui avait été initialement cité. ”

Selon la police, on pense que les entreprises menaceraient alors de vendre les biens des clients à moins que le montant le plus élevé ne soit payé.

Dans certains cas, selon la police, cela s’est produit.

REGARDER | Un mouvement de caméra cachée Marketplace révèle le changement tardif de prix de l’entreprise : Des caméras cachées attrapent des déménageurs poussant des estimations de poids gonflées Roadway Moving a d’abord cité le producteur de Marketplace 895 $ pour déplacer 1 000 livres. Après avoir rempli une feuille de calcul d’inventaire, ce nombre est passé à 1 495 $ avant taxes pour déplacer 3 000 livres. Mais le jour du déménagement, le poids estimé a encore augmenté.

Vendredi, la police a déclaré avoir arrêté une femme de 55 ans de Toronto, qui a été accusée de vol de plus de 5 000 $, de complot en vue de commettre un acte criminel et de méfait en interférant avec des biens de plus de 5 000 $. Elle devrait comparaître devant le tribunal le 1er novembre.

Trois autres personnes de Toronto font également face à des centaines d’accusations. Les amis et partenaires commerciaux Cemal Ozturk, 30 ans, et Dogan Celik, 29 ans, ainsi qu’une femme de 26 ans ont tous été accusés de dizaines d’infractions, notamment d’obtention par faux prétexte, de fraude de plus de 5 000 $, de possession de biens obtenus par le crime. , vol, escroquerie et tentative d’escroquerie.

Ozturk et Celik ont ​​chacun été inculpés de quatre chefs d’accusation de fraude, de méfait, de possession de biens criminellement obtenus et de faux semblant, ainsi que de complot en vue de commettre des actes criminels. On ne sait pas quand ils seront attendus au tribunal.

Selon la police, tous les effets personnels ont maintenant été rendus aux clients.

Voici les sociétés cotées sous le mandat de juin :