Au moins une personne a été poignardée à Washington, DC lors d’affrontements sporadiques entre les Proud Boys de droite et Antifa de gauche, alors que la police luttait pour contenir la violence et séparer les groupes rivaux.

Des milliers de partisans du président Donald Trump sont descendus à Washington samedi pour un grand rassemblement MAGA qui a présenté une volée d’orateurs conservateurs s’adressant à la foule agitée, qui pensent que l’élection avait été« volé » d’eux, et accuser le parti républicain de « trahison.

LIRE LA SUITE: Biden « sera supprimé d’une manière ou d’une autre »: Alex Jones et Michael Flynn s’expriment lors d’une marche pro-Trump alors que des manifestants rivaux s’affrontent (VIDEOS)

Malgré des chants passionnés comme «Détruisez le GOP!, l’événement s’est principalement déroulé de manière pacifique, la police de DC ayant réussi à éloigner les contre-manifestants, des files de flics à bicyclette et en tenue anti-émeute empêchant les groupes d’interagir.

Au moins un fier garçon a été poignardé après que des manifestants isolés se soient battus au hasard avec plusieurs garçons fiers. Ce manifestant était le seul dans une foule de quelques centaines de pb et s’est battu avec un avant le début de cette vidéo et lui brandissant un couteau. pic.twitter.com/OeK3Zwp9cv – à peine informé avec elad 🕵🏻‍♂️ (@elaadeliahu) 13 décembre 2020

Cependant, à la tombée de la nuit, les parties se sont divisées en petits groupes et ont commencé à errer dans les rues du centre-ville de Washington et à se battre avec leurs rivaux, se pulvérisant au poivre et se faisant asperger de poivre par les flics.

Un Proud Boy aurait été poignardé et une bagarre a éclaté juste après. Les ambulances sont arrivées. pic.twitter.com/gdl9vu6Xze – James Klüg (@realJamesKlug) 13 décembre 2020

Une personne, apparemment du côté des Proud Boys, a été poignardée, avec des vidéos partagées en ligne montrant un groupe de droite se liguant contre un homme seul et vêtu d’un couteau.

Un autre énorme combat vient d’éclater et plusieurs personnes sont tombées, dont un policier. Les gens affirment que quelqu’un a été poignardé – Je n’ai pas confirmé cela, mais une ambulance vient d’arriver. pic.twitter.com/P6xO1ptDov – Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) 13 décembre 2020

D’autres images ont montré que la police «battait en retraite» sous le barrage de bouteilles, de briques et d’autres projectiles d’une foule d’Antifa qui aurait apparemment tenté de prendre le contrôle de la soi-disant place BLM.

RUPTURE: Le black bloc d’Antifa affronte violemment MPD en leur lançant des bouteilles d’eau et des briques parmi d’autres projectiles Au moins un officier a été visiblement blessé lors de l’attaque. D’autres affrontements ont eu lieu, mais la violence a pris fin lorsque la police anti-émeute est intervenue pic.twitter.com/W3P5gm4Lzk – TheBlaze (@theblaze) 13 décembre 2020

De multiples confrontations ont été capturées dans d’autres vidéos, avec des affrontements et des feux d’artifice dans les deux sens.

#Washington #DC

Un autre angle de l’explosion du feu d’artifice lancé par Antifa sur Proud Boys à DC. 📷: Drew Hernandezpic.twitter.com/uXu1lEWuCB – Shane B. Murphy (@shanermurph) 12 décembre 2020

Les autorités n’ont pas encore publié le décompte des blessures et des arrestations, mais FOX a déclaré qu’il y avait eu au moins deux coups de couteau, alors que NBC News faisait état de quatre victimes au couteau et de multiples arrestations au cours de la nuit chaotique.

Pendant ce temps, de l’autre côté du pays, dans l’État de Washington, au moins une personne a été blessée par balle, prétendument par un membre de Proud Boys, au milieu d’affrontements à plus petite échelle entre les mêmes groupes de droite et de gauche sur le campus du Capitole de Washington à Washington. Olympie.

Aussi sur rt.com La police d’Olympia déclare un RIOT comme une personne abattue lors d’affrontements entre Proud Boys et Antifa dans l’État de Washington (VIDEOS)

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!