Plusieurs arrestations après que la police spécialisée a perquisitionné le domicile de Kamloops

Plusieurs personnes ont été arrêtées après que l’équipe d’intervention d’urgence (ERT) a été appelée pour aider la GRC de Kamloops à exécuter un mandat de perquisition.

Le bloc 1100 de la 13e rue a été fermé vers 14 heures. le 9 décembre, lorsque la police de Kamloops et l’ERT sont entrés et ont fouillé la maison dans le cadre d’une enquête sur des allégations de séquestration, de menaces et d’infractions liées aux armes à feu.

La GRC de Kamloops a demandé aux voisins de rester chez eux par mesure de sécurité, jusqu’à ce que les suspects soient arrêtés et que la zone soit confirmée comme sûre.

L’ERT du district sud-est a été amené à aider à exécuter le mandat et à entrer dans la résidence.

La décision a été prise d’appeler la branche spécialisée de la GRC “en raison de la nature de l’enquête et de l’évaluation des risques menée”, a déclaré le surintendant Jeff Pelley.

L’équipe d’intervention d’urgence est spécialisée dans la résolution d’incidents impliquant des personnes armées et barricadées, entre autres tâches.

Plusieurs personnes ont été arrêtées, mais la GRC de Kamloops n’a pas confirmé le nombre de personnes arrêtées.

Toute personne ayant des informations liées à cette enquête est priée de contacter le détachement de la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et le dossier de référence 2022-43389.

